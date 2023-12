Ménopause : cet aliment pourrait aider les femmes à contrer la perte osseuse

L'ESSENTIEL Plus de 50 % des femmes de plus de 50 ans souffrent de perte osseuse.

Une étude de l'université d'État de Pennsylvanie montre que consommer des pruneaux quotidiennement aide à réduire les risques de perte osseuse chez les femmes ménopausées.

Les chercheurs pensent que cet effet bénéfique est lié aux composés bioactifs présents dans les pruneaux, notamment des vitamines, des acides phénoliques et des polyphénols.

"La perte osseuse est un problème important qui touche plus de 50 % des femmes de plus de 50 ans, et il n'existe aucun remède", a expliqué la chercheuse principale Mary Jane De Souza, professeure de physiologie à l'université d'État de Pennsylvanie. "Bien que les médicaments et les thérapies hormonales soient disponibles, ils nécessitent souvent une prise en charge tout au long de la vie et comportent des risques. Il est important de mieux comprendre comment les approches non pharmacologiques – comme le mode de vie et les choix alimentaires – peuvent également avoir un impact sur la progression et l'atténuation de la perte osseuse."

Selon ses travaux, le secret d'une bonne santé osseuse après la ménopause pourrait se trouver dans les pruneaux.

Perte osseuse : la consommation de pruneau réduit l'inflammation

Dans son étude publiée dans The Journal of Nutrition, la chercheuse et son équipe ont démontré que les femmes ménopausées pourraient bénéficier de la consommation quotidienne de pruneaux pour atténuer les effets de la perte osseuse. Elles sont parvenues à cette conclusion après avoir suivi 183 participantes âgées entre 55 et 75 ans. Elles ont été réparties en trois groupes : celles qui devaient manger 50 grammes de pruneaux par jour, celles qui en consommaient 100 grammes par jour, et celles qui n'en prenaient pas du tout. Ce protocole avait une durée de 12 mois.

Les volontaires étaient invitées à noter les jours et le nombre de pruneaux consommés dans un journal, utilisé pour contrôler la conformité.

Des mesures des marqueurs du stress immunitaire, inflammatoire et oxydatif ont été effectuées au début et à la fin de l'expérience. Les résultats ont montré des réductions significatives des cytokines inflammatoires et des monocytes activés chez les femmes qui avaient inclus quotidiennement 50 à 100 grammes de pruneaux dans leur alimentation. Ces marqueurs sont connus pour être impliqués dans le processus de perte osseuse chez les femmes ménopausées.

"Plus précisément, des réductions ont été observées dans le facteur de nécrose tumorale-α après 50 grammes de consommation quotidienne de pruneaux, ainsi que dans les sécrétions d'interleukine-1β, d'interleukine-6, d'interleukine-8, ainsi que de monocytes activés, avec 100 grammes de consommation de pruneaux, par rapport à régimes sans pruneaux", expliquent les chercheurs dans un communiqué.

Pruneaux : de nombreux composés bioactifs bons pour la santé des os

Pour les chercheurs, l'effet bénéfique des pruneaux observé sur la santé des os peut être attribué à l'abondance de composés bioactifs présents dans ces fruits, notamment des vitamines, des minéraux, des acides phénoliques et des polyphénols, qui agissent probablement en synergie pour supprimer les monocytes activés et leur sécrétion de cytokines inflammatoires.

"Ces résultats s'ajoutent à un nombre croissant de recherches et d'intérêt sur le rôle de l'alimentation en tant que médicament et complètent d'autres études que j'ai menées en utilisant les mêmes données", ajoute Mary Jane De Souza. "Par exemple, l’étude précédente que j’ai dirigée a montré des liens entre l’intégrité des os de la hanche et la consommation quotidienne de pruneaux : les femmes ménopausées qui ne mangeaient pas de pruneaux perdaient 1,5 % de leur densité osseuse de la hanche par rapport aux femmes qui mangeaient 5 à 6 pruneaux par jour. Collectivement, ces résultats ont une importance pratique significative étant donné la prévalence de la perte osseuse au sein de cette population."