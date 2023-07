La solitude nuirait à la santé osseuse des hommes

L'ESSENTIEL L'isolement social réduit les fonctions de l'os trabéculaire et cortical chez les souris mâles.

Les rongeurs mâles isolés présentaient des signes de réduction du remodelage osseux.

Les souris femelles isolées présentaient une augmentation de l'expression des gènes liés au remodelage osseux.

"L'isolement social est une forme puissante de stress psychosocial et constitue un problème de santé publique croissant, en particulier chez les personnes âgées. Elle est associée à un risque accru de nombreux troubles physiques et mentaux. Outre la solitude, les seniors sont également plus exposés à l'ostéoporose et aux fractures qui en découlent. Mais les effets de l'isolement social sur les os n'ont pas fait l'objet d'études approfondies", ont indiqué des chercheurs de l’université du Maine (États-Unis).

Une réduction de la qualité osseuse uniquement chez les souris mâles isolées

C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude pour vérifier l’hypothèse selon laquelle la solitude entraînerait une mauvaise santé osseuse. Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont mené une expérience durant quatre semaines sur des souris mâles et femelles âgées de 16 semaines. Elles ont été divisées en deux groupes. Les rongeurs du premier groupe ont été isolés seuls dans une cage. Le reste des animaux a été placé dans une cage avec quatre souris.

"L'isolement social a significativement diminué les fonctions de l'os trabéculaire et cortical chez les souris mâles, mais pas chez les souris femelles. Les souris mâles isolées présentaient des signes de réduction du remodelage osseux représentés par une réduction du nombre d'ostéoblastes et de l'expression des gènes liés aux ostéoblastes", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue Bone.

Fractures : un dépistage pour les personnes isolées ?

Selon les auteurs, en revanche, les femelles isolées présentaient une augmentation de l'expression des gènes liés au remodelage osseux, sans modification de la masse osseuse. "Des recherches futures sont nécessaires pour comprendre comment ces résultats s'appliquent aux populations humaines", a déclaré Rebecca Mountain, auteure principale des recherches, dans un communiqué. Dans les conclusions de l’étude, l’équipe suggère que, face à ces données, les adultes isolés devraient faire l'objet d'un dépistage de la perte osseuse et du risque de fracture.