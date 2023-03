La solitude accroît le risque de dépression chez les femmes enceintes

L'ESSENTIEL La dépression est courante pendant la période périnatale, affectant une femme enceinte sur six et une femme sur cinq pendant les trois premiers mois après la naissance.

Cette recherche suggère que la solitude est un risque majeur de problèmes de santé mentale pour les femmes enceintes et les nouvelles mères.

Les résultats suggèrent qu'un soutien plus important de la famille et des professionnels de santé peut être utile pour réduire les effets de la solitude sur la santé mentale des femmes enceintes.

"Avoir un bébé est une période de transition et de bouleversements énormes, qui peut impliquer de perdre le contact avec les autres et ses liens sociaux habituels, comme les collègues de travail. Cette recherche suggère que la solitude est un risque majeur de problèmes de santé mentale pendant la grossesse et pour les nouvelles mères", déclare dans un communiqué la Dre Katherine Adlington, chercheuse en psychiatrie à l’University College London (UCL) et co-autrice d’une nouvelle revue d’étude sur l’impact de la solitude sur la dépression des femmes enceintes et des jeunes mamans.

Dépression : "la solitude est au cœur des expériences des femmes enceintes"

Publiée dans la revue BMC Psychiatry le 28 février 2023, cette méta-synthèse (un examen des résultats d’études précédentes utilisant une méthode systématique) a rassemblé les témoignages de 537 femmes, issues de 27 articles de recherche provenant de différents pays. Selon l’équipe de chercheurs de l’UCL qui l’a menée, les personnes travaillant avec les femmes enceintes devraient être conscientes de l'importance de la solitude et de la valeur d'encourager les nouvelles mères à développer et à maintenir de bonnes relations sociales. Leurs résultats suggèrent en effet qu'un soutien plus important de la famille et des professionnels de santé peut être utile pour réduire les effets de la solitude sur la santé mentale.

“Nous avons constaté que la solitude était au cœur des expériences des femmes enceintes et des nouvelles mères souffrant de dépression. Nous savons que la dépression et la solitude sont souvent interconnectées - chacune peut conduire à l'autre — et cela peut être particulièrement vrai pour la dépression périnatale”, explique la Dre Katherine Adlington.

Stigmatisation, auto-isolement, déconnexion... Les causes de la solitude

Pour cette revue d’étude, les auteurs ont constaté que, bien que très peu de recherches aient été menées spécifiquement sur la solitude dans la dépression périnatale, elle est apparue comme un facteur contributif important. Certaines des causes de la solitude comprenaient la stigmatisation, l'auto-isolement, la déconnexion émotionnelle et le fait de ne pas recevoir suffisamment de soutien. De nombreuses femmes ont signalé avoir peur d'être jugées comme une "mauvaise mère" et ont subi une stigmatisation qui a impacté leur santé mentale et a souvent conduit à l'auto-isolement et au retrait.

Plusieurs mamans ont également signalé un sentiment soudain de déconnexion émotionnelle après la naissance de leur bébé. D'autres ont également signalé un décalage entre le soutien attendu et le soutien réel fourni par leur partenaire, leur famille et leur entourage en général. Les chercheurs ont également identifié un double fardeau auquel sont confrontées les mères des communautés les plus défavorisées, avec une stigmatisation plus importante et un soutien social réduit, soulignant la nécessité d'un soutien plus ciblé.

Quelles solutions pour lutter contre le sentiment de solitude ?

Les résultats ont également mis en lumière de potentielles solutions. De nombreuses femmes ont déclaré que la validation et la compréhension des professionnels de la santé étaient utiles et pouvaient atténuer leur solitude, ce qui suggère que le personnel clinique pourrait avoir un impact plus important que prévu sur la réduction de la solitude. Le soutien par d'autres mères ayant vécu une dépression périnatale était également utile, mais seulement si ces mères avaient des histoires similaires à partager, car parler à des mères qui semblaient bien se porter pouvait en réalité aggraver la solitude.

"Aider les femmes à comprendre dès le début de la grossesse à quel point la solitude est courante, et comment cela peut conduire à des problèmes de santé mentale, et qu'il est normal de ressentir de tels sentiments, pourrait être un moyen important de réduire l'impact de la mauvaise santé mentale périnatale”, conclut une autre co-autrice de la revue d’étude, la professeure de psychiatrie à l’UCL Sonia Johnson.