Dépression post-partum : «Je pensais que j’allais me jeter par la fenêtre avec ma fille»

L'ESSENTIEL En France, 10 à 20 % des mères sont touchées par une dépression post-partum.

Depuis le 1er juillet, un entretien postnatal précoce doit être effectué entre la 4ème et la 8ème semaine qui suit l’accouchement, par un médecin ou une sage-femme, pour repérer les signes de dépression post-partum.

Après avoir entrepris des démarches de procréation médicalement assistée (PMA), Claire, éducatrice de jeunes enfants, tombe enceinte pour la deuxième fois en 2013. "Cette grossesse était compliquée. Dès les premiers mois, j’étais sous insuline, car je souffrais d’un diabète gestationnel. À 20 semaines d'aménorrhée, j’ai eu une grosse frayeur. Je pensais que ma fille était morte, car durant un examen, la gynécologue n’avait pas changé les piles de l’appareil", se souvient la mère de famille, âgée de 47 ans aujourd’hui.

"Ce mal-être était apparu à cause de ma relation traumatisante avec ma mère"

Quelques mois plus tard, la patiente a été ravie d’apprendre qu’elle attendait une fille. "Bizarrement, à partir de ce moment-là, j’ai commencé à faire des cauchemars. Je souriais tout le temps, alors que je n’allais pas bien. C’est ce que l’on appelle une 'dépression souriante'", indique-t-elle. La Parisienne en a parlé à un psychologue et au pédopsychiatre de son fils, Maxence, actuellement âgé de 11 ans. "Je ne comprenais pas l’étendue de mon mal-être. Il m’était impossible d’écouter le cœur de mon bébé. J’avais l’impression que je ne voulais pas de cet enfant, alors que j’ai galéré pour en avoir", déclare la quadragénaire, qui a été suivie par les deux spécialistes durant toute sa maternité.

Plus les mois passent, plus ses crises d’angoisse sont fréquentes et intenses. Au travail, Claire se rend compte qu’elle ne parvient pas à s’occuper des petites filles et qu’elle passe constamment le relais à ses collègues, car elle a peur de leur faire du mal ou d’avoir des gestes déplacés. "Lors d’une consultation avec mon psychologue, j’ai compris que ce mal-être était apparu à cause de ma relation traumatisante avec ma mère qui était pédophile et avait des gestes inappropriés envers moi durant mon enfance", confie l’éducatrice.

"Je pensais que j’étais pédophile, car j’étais terrifiée à l’idée de toucher ma fille"

Peu de temps après, sa fille décide de pointer le bout de son nez. Avant la césarienne, la Francilienne fait une crise de nerfs et se met à hurler. "J’étais terrifiée, mais une fois que j’ai vu Émilie, c’était le coup de foudre. J’étais très contente !", se rappelle-t-elle. Durant le séjour à la maternité, Claire fait mine d’aller bien, mais en réalité, elle parvenait uniquement à changer la couche de sa fille dans l’obscurité. "J’avais plus de facilité à m’occuper d’elle et à lui montrer mon affection la nuit. Quand on est revenu à la maison, c’est mon conjoint qui s’occupait d’Émilie durant la journée, car il était en congé paternité", spécifie la patiente.

Lorsque son compagnon a repris le travail, la mère des deux jeunes enfants était désemparée. "J’étais imbuvable, confuse, perturbée. J’avais déjà eu un premier bébé, mais cette fois-ci, je n’arrivais pas à être une maman. Quand j’allaitais Émilie, je ne la regardais pas par peur de lui faire du mal. Mais malheureusement, cela a causé un retard de développement chez elle et m’a fait culpabiliser. Durant ses premiers mois de vie, je pensais que j’étais pédophile, car j’étais terrifiée à l’idée de la toucher. Parfois, j’avais même l’impression de la noyer quand je lui donnais le bain ou je pensais que j’allais me jeter par la fenêtre avec ma fille pour la protéger de moi-même", détaille la quadragénaire. Cependant, à la crèche, elle parvenait à s’occuper des enfants et se sentait comme une "maman fonctionnelle", qui était "en pilotage automatique".

"En intégrant l’unité 'mère-bébé', j’ai compris que je n’étais pas un monstre"

Déboussolée, Claire décide de se livrer au pédopsychiatre de son fils. Le spécialiste juge qu’elle doit intégrer une unité "mère-bébé" avec Émilie pendant six mois. "Au début, j’avais l’impression d’être au Club Med. L’hospitalisation a été faite dans un grand appartement situé à porte d’Aubervilliers, qui ne faisait pas du tout penser à un établissement psychiatrique. Au total, on était quatre mamans. En intégrant cette unité, j’ai compris que je n’étais pas un monstre, car je me suis rendu compte que je n’étais pas la seule à souffrir d’une dépression post-partum", explique la Parisienne.

Dans le cadre de cet accompagnement des difficultés maternelles, l’éducatrice a travaillé sur son lien avec sa fille et a appris à prendre soin d’elle. Elle a également réalisé des entretiens familiaux, plus précisément avec ses parents et son frère. "Durant cette hospitalisation, j'ai compris que mon traumatisme d’enfance a été ravivé lorsque j’étais enceinte et que j’ai eu ma fille. En clair, c’était plus ma relation avec ma propre mère qui était en jeu et non mon lien avec Émilie", précise la patiente.

"J’ai mis 4 ans et demi pour vaincre la dépression post-partum"

Après cette hospitalisation, la mère de famille était encore suivie par des professionnels de santé. "Je pensais que je n’allais jamais réussir à faire face à cette difficulté maternelle. J’avais promis que si je m’en sortais, j’allais intégrer l’association Maman Blues, qui m’a aidé à aller mieux. J’ai mis 4 ans et demi pour vaincre la dépression post-partum. J’ai compris que je n’en souffrais plus quand j’ai dû témoigner, parler de mon vécu et de mes émotions devant une assemblée. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais parvenue à prendre du recul et à mettre des mots sur mes maux qui étaient passés sous silence pendant des années."