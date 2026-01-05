Peau sèche en hiver : comment bien protéger son épiderme ?

L'ESSENTIEL Entre le froid, le vent et les variations de température, la peau a tendance à s'assécher l'hiver.

La dermatologue conseille entre autres d'appliquer une bonne crème hydratante après la douche.

Si la peau présente des rougeurs ou démange, il est conseillé de consulter un médecin.

L’hiver et ses températures mordantes sont bien là… et assèchent notre peau. Dr Shilpi Khetarpal, dermatologue au sein de l'hôpital américain Cleveland Clinic, détaille la routine à suivre quotidiennement pour protéger son épiderme du froid.

Peau sèche : choisir une bonne crème hydratante

Nous sommes nombreux à voir notre peau devenir plus sèche l’hiver. Ce phénomène s’explique à plusieurs éléments. En premier lieu, les glandes sébacées produisent naturellement moins de sébum quand il fait froid. Ce qui affaiblit la barrière protectrice cutanée. De plus, la peau fait face à la basse température, le vent, une faible humidité extérieure, l’air asséché des logements en raison du chômage ainsi que le frottement des vêtements.

La meilleure arme pour garder une peau saine et souple est d’avoir une bonne crème hydratante, prévient la Dr Khetarpal. "Lorsque vous choisissez une crème hydratante, recherchez des ingrédients comme le céramide et le cholestérol, qui aident à reconstruire la barrière cutanée. Évitez également les produits parfumés. Même s'il sent bon, le parfum n'est pas bon pour notre peau", explique l’experte sur le site de son établissement.

L’hydratation sera, par ailleurs, plus efficace si la crème est appliquée après la douche. Ce qui conduit la spécialiste à partager un autre conseil. Éviter les douches et les bains trop chauds, car ils peuvent réduire aussi l’humidité naturelle de la peau.

Il est aussi possible de booster l’hydratation de l’épiderme en dormant avant un humidificateur. Pour les zones les plus sèches, la dermatologue propose d’y appliquer de la vaseline juste avant d’aller se coucher.

Sécheresse cutanée en hiver : consulter en cas de démangeaison et rougeurs

Si malgré cette routine hydratante, la peau reste très sèche et irritée, la Dr Khetarpal recommande de consulter un spécialiste. "La peau sèche normale peut être squameuse, mais elle ne démange pas. Si la peau devient rouge et démange, cela pourrait être un signe d'autres troubles comme l'eczéma ou la dermatite. C'est à ce moment-là qu'il serait important de consulter un dermatologue pour un traitement supplémentaire", explique la médecin.

La docteur profite également de son intervention pour rappeler que le soleil peut être dangereux pour la peau, même en hiver. Il ne faut pas donc oublier d’appliquer de la crème solaire en cas d’exposition, surtout si vous êtes à la montagne, où l'indice UV peut être particulièrement élevé.