Hiver : comment lutter contre le nez qui coule ?

L'ESSENTIEL Pour lutter contre l’écoulement nasal, il faut vous moucher régulièrement et ne pas renifler.

Se moucher permet d’évacuer le mucus présent dans les voies nasales.

Il est aussi recommandé de bien s’hydrater et d’aérer régulièrement son logement.

L’écoulement nasal, aussi appelé rhinorrhée, est fréquent en hiver… Selon le Manuel MSD, les causes fréquentes de la rhinorrhée et de la congestion nasale (deux phénomènes qui se produisent souvent ensemble, mais qui peuvent aussi se produire de manière isolée) sont les infections virales des voies respiratoires supérieures, c’est-à-dire les rhumes ou les allergies.

Se moucher régulièrement pour éviter le nez qui coule

Ce conseil peut paraître basique, mais le premier geste à adopter est de se moucher dès que le besoin se fait sentir et, surtout, de ne pas renifler. “Quand on a des sécrétions dans le nez, le fait de renifler fait remonter le mucus dans vos sinus et les congestionne à nouveau, explique Jean-Marc Juvanon, ORL à Nemours, dans le quotidien La Dépêche. Il faut donc les évacuer, c’est l’idéal. Pour cela rien de tel que de se moucher.” Pour se moucher, l’Université de Queensland, en Australie, rappelle qu’il faut souffler doucement dans le mouchoir, une narine après l’autre.

Pour lutter contre la rhinorrhée, vous pouvez aussi vous laver le nez avec du sérum physiologique. "Le nettoyage avec un spray n'est pas suffisant pour débarrasser la muqueuse nasale, car il s'agit d'une brumisation, indique Wissame El Bakkouri, médecin ORL et chirurgien cervico-facial à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, au Journal des Femmes. Or, il ne suffit pas d'humidifier les muqueuses, il faut les nettoyer avec une douche nasale. Un adulte a besoin de 60 ml de sérum physiologique par narine, par lavage avec écoulement à gros débit. Ainsi, le nez est prêt à recevoir l'éventuel traitement local prescrit par le médecin, généralement des corticoïdes.”

Néanmoins, il ne faut pas abuser de ce type de lavage. Comme l’indique le CHU de Bordeaux, “l'usage [de sérums physiologiques] s'avère à moyen et long terme irritant voire toxique pour la cellule nasale respiratoire. Si ceux-ci peuvent être utilisés sur des courtes périodes (rhumes). (...) Nos travaux ont notamment montré que le sérum physiologique ralentissait le fonctionnement de la cellule nasale et diminuait fortement sa capacité de cicatrisation pouvant même entraîner la mort cellulaire.”

Aérer son logement toutes les heures pour éviter le nez qui coule

Derniers conseils, en cas de nez qui coule : bien s’hydrater - c’est-à-dire boire entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour - et bien aérer son logement. Pour réduire la charge virale dans son logement ou son bureau, l’Assurance maladie recommande "d’aérer chaque pièce quelques minutes toutes les heures si possible.”

Le Manuel MSD indique aussi des causes moins fréquentes de la rhinorrhée et de la congestion nasale, comme une sinusite, une rhinite vasomotrice, l’utilisation excessive de sprays décongestionnants ou encore la présence (chez les enfants notamment) d’un corps étranger dans le nez. Ainsi, si l’écoulement nasal dure et s’accompagne d’autres symptômes, il vaut mieux consulter votre médecin généraliste pour établir le diagnostic.