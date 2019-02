Rhume : peut-on réduire la durée de cette infection virale ?

Dès qu'il fait froid et humide, le nez bouché avec des éternuements, des écoulements du nez et des picotements dans la gorge signent le retour du rhume. Une infection virale qui est l’un des maux les plus fréquents de hiver.

Chaque année, un adulte ferait en moyenne 2,5 rhumes, tandis qu’un enfant aurait entre 8 et 9 rhinopharyngites. Contrairement aux idées reçues, ni la vitamine C contenue dans les comprimés ou dans les fruits (jus d’orange) ne peuvent vous aider à guérir d’un rhume. Le zinc, au contraire, pourrait en réduire la durée de moitié.

Des résultats démontrés

L’efficacité du zinc en cas de rhume a été établie par deux pédiatres et leur étude avait été publiée dans la revue de référence, le JAMA. Selon eux, la prise orale de compléments en zinc (sirop, pastilles, ampoules, comprimés…) n’allège pas la sévérité des symptômes, mais réduit de moitié la durée du rhume, lorsqu’ils sont pris dans les 24 heures suivant l’apparition des premiers symptômes.

Pour obtenir ce résultat, ils ont analysé les données de 18 études menées sur la supplémentation en zinc chez l’adulte et l’enfant. La durée moyenne d’un rhume était de 8,5 jours pour les personnes recevant un placebo contre 4,5 jours pour ceux recevant pendant une semaine. L'impact du zinc sur la prévention du rhume n'a pas été étudié.

Le zinc dans l'alimentation

Le zinc est un oligo-élément, un nutriment minéral nécessaire à la vie de l’organisme. Il stimule les globules blancs, qui eux, ont pour fonction de combattre les microbes de notre corps. Le zinc permettrait au système immunitaire de se renforcer.

Si vous ne souhaitez par en prendre sous forme de médicaments, vous pouvez également manger des aliments qui en contiennent comme les mollusques et crustacés, les légumineuses, les abats et les germes de blé.

Quelques précautions

L’effet du zinc sur les personnes enrhumées souffrant d’une maladie chronique, d’asthme ou d’immunodéficience devront cependant faire l’objet d’autres études. Il reste également difficile de définir une posologie précise.

Il est donc préférable de ne pas dépasser une dose journalière de 40mg. "Normalement il faut le prendre à jeun pour une meilleure assimilation, mais les personnes sensibles de l’estomac peuvent le prendre en fin de repas".

Avec quoi peut-on confondre un rhume ?

Le principal problème est qu’un rhume peut être confondu au début avec une grippe. Or, il est important de faire la différence car la grippe est très contagieuse et peut être grave pour certaines personnes fragilisées (femmes enceintes, maladies chroniques et personnes âgées).

La différence la plus marquante entre ces deux maladies liées à 2 virus différents est l'aptitude à pouvoir faire les tâches quotidiennes : avec le rhume cela reste faisable, alors qu'en cas de grippe, le malade qui était à peu près bien portant le matin, est obligé de se coucher dans la journée et ne peut plus rien faire (caractère plus brutal). Un autre élément est que la grippe survient au cours d’épidémies.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Il faut consulter un médecin dans la journée si le rhume est associé à une fièvre élevée (plus de 38°5 C), à des douleurs d'oreille intenses, à de violents maux de tête ou à des problèmes respiratoires.

Il faudra aussi consulter un médecin dans les jours suivants si le rhume ne cède pas après une dizaine de jours, si apparaissent une otite ou une sinusite, ou s’il y a du sang dans les sécrétions nasales de manière régulière.