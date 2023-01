Rhume : ces médicaments en vente libre sont inutiles voire dangereux

L'ESSENTIEL Le rhume peut être provoqué par plusieurs virus : rhinovirus, adénovirus, coronavirus et métapneumovirus humains. Toutefois, les rhinovirus sont à l’origine de la plupart des cas.

Il s’agit d’une maladie bénigne qui guérit généralement spontanément. Il est toutefois possible de prendre des médicaments décongestionnants, du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager les symptômes. Mais il faut veiller à suivre les recommandations des traitements.

Nez bouché, éternuement, écoulement nasal, sommeil perturbé… si le rhume est une maladie bénigne durant entre 5 et 10 jours, elle peut rendre le quotidien bien compliqué. Nous sommes ainsi nombreux à chercher un remède pour réduire les désagréments qu’il provoque. Les étals des pharmacies ne manquent d’ailleurs pas de médicaments en vente libre qui promettent de nous remettre rapidement sur pied. Toutefois, l'association UFC Que Choisir met en garde contre les traitements comme Fervex et Humex. Ils sont “inutiles”, selon elle.

Les anti-rhumes avec des antihistaminiques ne sont pas efficaces

Après l’interdiction de la publicité pour les traitements contre le rhume contenant de la pseudoéphédrine en 2018, de nombreux laboratoires ont mis en avant leurs anti-rhumes à base de paracétamol et d'antihistaminiques. "C’est le cas des gammes Fervex et Humex, où on trouve des produits avec de la phéniramine ou de la chlorphénamine", note UFC Que Choisir dans un article du 23 janvier 2023. L’association de consommateurs déplore cette pratique car ils sont peu efficaces face à un rhume.

Elle explique que les essais menés sur ces produits montrent "une petite action les deux premiers jours sur l’intensité des symptômes, mais aucun les jours suivants, et ils n’ont fait aucune différence avec un placebo sur l’écoulement nasal, la sensation de nez bouché et les éternuements".

Des effets indésirables à prendre en compte

Par ailleurs, les antihistaminiques de 1re génération comme la phéniramine et la chlorphénamine, utilisés dans ces anti-rhumes, sont susceptibles de causer des effets indésirables importants, "surtout chez les personnes âgées".

Ils peuvent entraîner un assèchement de la bouche, une constipation, des troubles de la vision, une accélération du rythme cardiaque, mais aussi dans les cas les plus graves, une confusion et des hallucinations. La somnolence, particulièrement dangereuse en journée, est un autre risque possible.

"Ajoutons que ces médicaments cocktails, portant des noms de gamme peu évocateurs, favorisent le risque de doublon : il faut bien en connaître la composition, afin de ne pas les cumuler avec d’autres contenant les mêmes molécules ! Une surdose de paracétamol peut avoir des conséquences hépatiques dramatiques irréversibles", prévient UFC Que Choisir.

Ainsi face à un rhume, seule la prise de paracétamol est recommandée. Et en cas de sensation de nez bouché, il faut opter pour un lavage du nez avec un spray nasal ou du sérum physiologique.