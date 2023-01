Nez bouchés : 6 moyens pour libérer les sinus

L'ESSENTIEL Les sinus sont des cavités osseuses qui se trouvent au niveau du visage et du crâne. Ils sont tapissées d’une muqueuse. C'est cette dernière qui peut s'enflammer en présence d'un virus ou une bactérie.

Il y a 4 paires de sinus : les sinus frontaux (au-dessus du nez), les sinus ethmoïdaux et sphénoïdaux (au niveau du nez) et les sinus maxillaires (au niveau des pommettes).

Fatigue, maux de tête, trouble du sommeil, douleurs entre les yeux ou même aux dents… Si la sinusite est une maladie bénigne, elle peut réellement rendre le quotidien difficile. La généraliste Neha Vyas qui travaille au sein de la Cleveland Clinic, a partagé plusieurs moyens de nettoyer les sinus infectés à la maison, et ainsi libérer les voies respiratoires.

Le spray nasal pour décongestionner au réveil

À votre réveil, vous avez les sinus bouchés et la respiration par le nez se révèle compliquée. Vous souffrez probablement d'une sinusite. La première ligne de défense contre cette maladie est le spray nasal. "C’est vraiment super pour commencer", explique la Dr Vyas. "Si vous sentez une petite congestion arriver, vous pouvez utiliser un spray nasal salin pour le déboucher."

Attention toutefois, le flacon ne se partage pas avec d'autres personnes. Il doit rester un produit personnel.

Sérum physiologique, eau de mer, avec ou sans huiles essentielles… Il existe de nombreux types de vaporisateurs. Il ne faut donc pas hésiter à demander conseil à son pharmacien afin de prendre celui qui est le plus adapté à votre état de santé.

Le pot neti pour nettoyer la cavité nasale

Le pot neti est un objet en forme de théière qui permet de nettoyer la cavité nasale avec une solution saline. Si vous pouvez la préparer vous-même, la Dr Vyas recommande d'utiliser celles achetées en magasin pour éviter les erreurs de dosage. "Assurez-vous simplement d'utiliser de l'eau distillée, filtrée ou bouillie à température ambiante - jamais d'eau du robinet, ce qui peut provoquer des infections. Et si vous avez des questions sur l'utilisation d'un pot neti, parlez-en à un professionnel de la santé", ajoute-t-elle.

La douche chaude pour soulager un nez encombré

La vapeur est un bon moyen de soulager les sinus encombrés. Sauter sous une douche chaude est ainsi tout indiqué comme l’explique l’experte : "La chaleur et l'humidité de l'eau sont une excellente combinaison et elles aident à ouvrir toutes ces zones obstruées de votre visage."

Et si vous êtes pressé par le temps, placez un gant de toilette mouillé avec de l'eau tiède sur votre visage. Cette méthode aide aussi à décongestionner les sinus.

Humidificateur ou vaporisateur pour rendre l'air moins sec

Si la douche chaude n’a pas suffi à déboucher votre nez, l’autre option est un humidificateur ou un vaporisateur. Ces appareils apportent un flux constant d'humidité dans l'air. "Fondamentalement, ce que vous essayez de faire, c'est de rendre l'air un peu plus humide", explique la Dr Vyas. "Nous avons remarqué que l'air plus sec a tendance à enflammer les sinus beaucoup plus que l'air humide ou moite."

Pour renforcer l’efficacité des appareils, il est possible d’ajouter quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus. Cette plante est un excellent traitement contre les sinus obstrués grâce à ses propriétés anti-bactériennes, anti-virales et expectorantes.

Un thé chaud pour mieux respirer

"Vous pouvez réchauffer l'extérieur et l'intérieur de votre corps avec du thé chaud décaféiné ou une autre boisson chaude de votre choix", suggère le Dr Vyas. La vapeur qui s’échappe du breuvage chaud peut entre autres conduire le mucus à désépaissir et à vous aider à mieux respirer.

Médicaments en vente libre

Si vos symptômes de sinusite vous dérangent vraiment, vous pouvez aussi avoir recours à des anti-inflammatoires pour vous aider. Le Dr Vyas recommande de prendre des médicaments en vente libre comme l'acétaminophène (Tylenol®) ou l'ibuprofène (Advil®). "Ils aident à réduire le gonflement que vous ressentez dans vos sinus", dit-elle. Demandez conseil à un professionnel de la santé avant de prendre un traitement.

Par ailleurs, si la sinusite persiste plus d’une semaine ou si des symptômes (maux de tête, fièvre, saignement de nez) apparaissent ou s’aggravent, il est alors nécessaire de consulter votre médecin.