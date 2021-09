Nez bouché ? Un orgasme peut vous redonner de l’air !

L'ESSENTIEL Les chercheurs allemands qui ont mené l’étude ont reçu le prix Ig-Nobel de la recherche scientifique originale.

Après une heure, l'orgasme est aussi efficace que le spray nasal pour décongestionner les narines mais à long terme, le spray reste la meilleure solution.

D’autres tests doivent être menés afin de savoir si l’orgasme atteint après la masturbation peut également soulager d’un nez bouché.

Le sexe est un allié santé aux vertus parfois étonnantes. Un nouveau bénéfice a été suggéré par une étude parue en janvier dernier dans le Ear, Nose & Throat Journal. Les chercheurs allemands qui ont mené l’étude, qui vient récemment de recevoir le prix Ig-Nobel de la recherche scientifique originale, estiment que l’orgasme atteint après une relation sexuelle améliore la respiration nasale au point d’être aussi efficace qu’un spray pour décongestionner les narines lorsque celles-ci sont bouchées.

À long terme, le spray reste le plus efficace

L’étude a débuté après que Olcay Cem Bulut, un professeur spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge aux cliniques SLK en Allemagne, a développé une intuition basée sur de l’auto-observation. Pour aller plus loin, il a, avec son équipe de chercheurs, recruté 18 couples hétérosexuels ne présentant pas de problèmes nasaux. Ces derniers ont dû tester l'état de leur respiration et de leur encombrement nasal avant et après les rapports sexuels grâce à un appareil qui mesure le débit nasal, en plus de fournir une auto-évaluation. Les couples ont ensuite effectué les mêmes tests après avoir utilisé un spray nasal décongestionnant le lendemain.

Après avoir comparé l’effet de l’orgasme et du spray nasal immédiatement après, puis 30 minutes plus tard, une heure plus tard et trois heures plus tard, les chercheurs ont constaté que la respiration nasale s’est améliorée de manière similaire dans les deux cas. Cependant, cette amélioration était comparable jusqu’à une heure après le rapport sexuel. À plus long terme, le spray nasal offre un meilleur soulagement.

Plus de recherches nécessaires

L’explication sur pourquoi l’orgasme a un effet de décongestion nasale reste incertain. Les chercheurs avancent que cela pourrait être le résultat d’une combinaison de l’excitation sexuelle, de l’activité physique et de l’orgasme. Dans une interview accordée au Guardian, le Dr Olcay Cem Bulut a souligné que certaines données recueillies après l'orgasme pouvaient être compromises. “Je pense que certaines personnes ne pouvaient pas se concentrer sur l'appareil”, a-t-il indiqué.

D’autres recherches sont nécessaires avant que des médecins puissent prescrire des relations sexuelles contre les symptômes du rhume. En outre, d’autres tests doivent être menés afin de savoir si l’orgasme atteint après la masturbation peut également soulager d’un nez bouché.