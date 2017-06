Consulter la première fois

Mais ces céphalées peuvent aussi trahir des pathologies bien plus sérieuses. Elles sont parfois causées par une hémorragie cérébrale, par un accident vasculaire cérébral (AVC), voire même par la présence d’une tumeur.

Lucinda Allen, une Britannique de 38 ans, s’est ainsi retrouvée paralysée à la suite d’un AVC causé par un orgasme. Au moment de l’accident, elle était enceinte de 6 mois, et avait dû être placée dans le coma après une série d’attaques cérébrales.

C’est pourquoi, lorsqu’elles surviennent, il est indispensable de consulter rapidement. « Si c’est la première fois que cela vous arrive, on ne peut pas écarter la possibilité d’une hémorragie, explique dans Broadly le Dr Fayyaz Ahmed, neurologue britannique spécialiste de la migraine. Nous devons en chercher la cause, en réalisant une IRM. »

En revanche, si le phénomène est récurrent, pas de panique, ajoute le neurologue. « Il est impossible d’avoir plusieurs hémorragies cérébrales en quelques semaines. Si vous avez eu plusieurs maux de tête en lien avec des rapports sexuels récemment, il ne s’agit que de migraines, ou de céphalées orgasmiques. »

Les maux de tête liés à l’activité sexuelle sont plus fréquents chez les personnes d’une vingtaine d’années, et autour de quarante ans. Et, pour une fois, les hommes sont plus touchés que les femmes : ils sont trois fois plus nombreux à en souffrir. C’est donc désormais à leur tour de dire « Non chérie, pas ce soir : je vais avoir mal à la tête ».