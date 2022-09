Se baigner dans l’eau glacée réduit la graisse corporelle

L'ESSENTIEL La nage en eau froide pendant l'hiver a des bienfaits similaires aux bains d’eau froide.

Selon une étude publiée en 2021 dans la revue Cell Reports Medicine, se plonger dans l’eau froide après un sauna aiderait le corps à mieux réguler sa température.

Très populaires dans certains pays nordiques, les bains d’eau froide sont réputés bons pour la santé. Une récente étude publiée dans la revue International Journal of Circumpolar Health détaille les bienfaits de cette pratique sur notre organisme.

Nage en eau froide : des bienfaits difficiles à évaluer

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont analysé plus de cent études portant sur les effets positifs de l’eau froide sur le corps humain. "De nombreuses études ont démontré des effets positifs de l'immersion en eau froide sur divers paramètres physiologiques et biochimiques, expliquent les auteurs. Mais il est difficile d’évaluer si ceux-ci sont réellement bénéfiques pour la santé”.

Les auteurs estiment que les bons résultats obtenus par les participants qui se baignaient régulièrement dans l’eau froide n’étaient pas forcément liés à cette pratique. “Ils peuvent s'expliquer par d'autres facteurs, notamment un mode de vie actif, une bonne gestion du stress, des interactions sociales, ainsi qu'un état d'esprit positif”, poursuivent les scientifiques. Néanmoins, les scientifiques ont quand même réussi à faire ressortir les réels effets positifs de ces baignades froides sur le corps, qu’il s’agisse de la natation en eau froide ou des bains.

Le tissu adipeux brun brûle des calories

Tout d’abord, les travaux des chercheurs mettent en évidence le fait que nager en eau froide permettrait d’activer la bonne graisse corporelle, le tissu adipeux brun. Celui-ci est composé de cellules qui ont pour rôle de brûler le glucose afin de produire de la chaleur. Ainsi, en remplissant sa fonction au contact de l’eau froide, la bonne graisse brûle des calories et permet ainsi de lutter contre l’obésité.

Autre bienfait de l’eau froide : la réduction du risque de développer des maladies cardiovasculaires. En effet, quand une personne est plongée dans l’eau froide, sa fréquence cardiaque augmente énormément. Ainsi, certains des travaux étudiés par les chercheurs ont montré que les risques cardiovasculaires étaient améliorés chez les personnes qui étaient souvent en contact avec de l’eau froide.

L’eau froide pour limiter les risques d’obésité et de diabète

Enfin, l’eau froide permet aussi de prévenir l’apparition du diabète. En effet, l’eau froide active la production d’adiponectine, une hormone fabriquée par le tissu graisseux. Celle-ci a un lien étroit avec les risques d'obésité - lorsque ses taux sont faibles - et la survenue d'insulinorésistance observée chez les diabétiques. Ainsi, se baigner dans l’eau froide, et donc activer la production d’adiponectine permet aussi de lutter contre l’obésité et de prévenir le développement du diabète.

Néanmoins, les scientifiques soulignent que se baigner dans l’eau froide n’est pas sans risque. Si l’entrée dans l’eau est trop rapide, la personne peut faire une hydrocution ou, si elle reste trop longtemps, une hypothermie.

Alors, si vous voulez vous essayer à la pratique, ne le faites pas n’importe comment : entrer dans l’eau progressivement et sortez si vous ne vous sentez pas bien.