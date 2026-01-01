Pourquoi on se trouve moche sur les photos ?

Les fêtes sont finies. En faisant le tri des photos de Noël et du Nouvel An, vous pouvez vous empêcher de penser que vous n’êtes bien sur aucune d’entre elles. Vous n’êtes pas le seul ou la seule à avoir du mal à apprécier votre apparence sur les clichés. La Dr Susan Albers, psychologue au sein de l'établissement américain Cleveland Clinic, explique pourquoi on a du mal à se trouver bien sur les photos.

Le biais de confirmation perturbe la perception des photos

"Si vous pensez que vous n'êtes pas bien sur les photos, vous déclenchez peut-être ce qu'on appelle le biais de confirmation. En d'autres termes, notre cerveau cherche des informations pour confirmer ce que nous croyons. Au lieu de regarder la photo entière, votre cerveau peut se focaliser sur ce que vous percevez comme des défauts ou des distorsions. Et notre cerveau se souvient de l’élément négatif et le rend plus important qu'il ne l'est en réalité", explique la spécialiste sur le site de son établissement.

Elle ajoute que les difficultés à s’apprécier sur les photos peuvent aussi être liées au fait que sur les photos l’image est inversée. C’est-à-dire que notre côté gauche se trouve à la droite de la photo, et inversement. Et bien sûr tous les photographes vous le diront, l'angle et la lumière peuvent aussi jouer un rôle.

Les astuces pour apprendre à s’aimer sur les clichés

Il y a toutefois des moyens de surmonter l’autocritique et le malaise causés par les photos, assure le Dr Albers. En premier lieu, il faut s'entraîner à être plus positif, en cherchant un élément qu’on apprécie dans la photo. De plus, lorsque vous regardez les clichés, rappelez-vous qu’ils sont là pour garder un souvenir d’un moment important.

Se parler à soi-même comme avec un ami peut aussi aider à regarder les albums sans avoir envie de tout supprimer.

"Bien que cela puisse sembler contre-productif, envisagez de prendre plus de photos, pas moins. Cela crée de la familiarité et peut réduire l'anxiété", ajoute la psychologue. "Ne supprimez pas les photos. Notre image de soi et notre parti pris négatif peuvent changer avec le temps. C'est pourquoi, lorsque les gens regardent leurs photos, ils sont souvent surpris et disent : J'ai l'air vraiment bien. Et cela montre qu'il y a un écart entre notre perception de ce que nous ressentons et de notre apparence. Cette image de soi négative peut jeter une ombre sur la façon dont nous nous voyons."

Par ailleurs, les réseaux sociaux, leur culture de la perfection et leurs filtres peuvent aussi influencer votre perception de vous-même. Susan Albers souligne ainsi l’importance de ne pas se comparer aux autres et de se rappeler que ce qui est vu en ligne n'est pas toujours réel.