Comment s'aimer pour trouver l'amour ?

On croit souvent à tort que la rencontre amoureuse est uniquement le fruit du hasard. Au contraire, le choix d'un partenaire obéit à des raisons plus ou moins inconscientes comme l'amour-propre, la confiance et l'estime de soi.

Trouver un juste équilibre

Le manque d'amour et d'estime de soi peut mener à faire les mauvais choix de partenaire. C'est ce qu'il se passe lorsque les mêmes histoires d'amour catastrophiques ou décevantes se reproduisent.

À l'inverse, un excès d'amour-propre peut aussi poser problème et empêcher de se projeter dans une relation de partage avec l'autre. C'est pourquoi il est important de s'aimer en apprenant à se connaître afin de faire les bons choix, et surtout, envoyer les bons signaux.

Se réconcilier avec soi pour être heureux

S'offrir la possibilité de trouver le grand amour, c'est avant tout mieux se connaître à travers ses propres croyances aidantes ou limitantes sur soi-même, les autres et l'amour. Le défaut d'amour de soi amène dans certains cas à se réfugier dans une histoire d'amour toxique qui n'en finit pas, ou bien à fuir toute rencontre potentiellement amoureuse.

Pour apprendre à s'aimer, il ne suffit pas seulement d'arrêter de s'autodénigrer ou de se déprécier, mais de parvenir à reconnaître ses qualités, ses forces et ses compétences. S'accepter est la première étape qui permet de prendre conscience de soi et de son imperfection.

Ne vous considérez pas comme une victime, mais cultivez votre authenticité, vos valeurs et votre sincérité. Osez être vous-même tout en continuant à être attentif à l'autre. L'idée est de trouver un compromis entre vos propres attentes et celles des autres.

Enfin, n'hésitez pas à faire taire votre juge intérieur en rationalisant vos pensées et en faisant une autocritique constructive. Après tout vous ne parleriez pas de cette façon à un ami cher ? En devenant ainsi votre meilleur ami, vous acceptez votre bonheur et une histoire d'amour qui ne fera que valoriser l'estime de vous-même.

En savoir plus : “Se respecter” de Patricia Spadaro, aux éditions Pocket.