Douleur : et si regarder ces photos de nourriture réduisait les sensations ?

L'ESSENTIEL Dans une étude, 26 adultes ont dû regarder des photos de plats épicés et d’autres aliments (fruits, produits sucrés ou gras) pendant qu’ils recevaient une petite décharge électrique.

L’observation de ces images a réduit significativement la perception de la douleur.

"Les effets analgésiques étaient liés à une diminution des potentiels événements liés à la douleur et à une suppression des oscillations θ dans le cortex sensorimoteur", selon les auteurs.

On le sait : la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Cette dernière altère notre fonctionnement physique et psychologique. Dans une récente étude, des chercheurs de l’université normale de Chongqing (Chine) ont voulu évaluer les effets de l’observation d'images d'aliments épicés sur la perception de la douleur. Pour cela, ils ont recruté 26 personnes qui ont dû regarder des photos de plats épicés et d’autres aliments, comme des fruits, des produits sucrés ou gras. Pendant ce temps, les participants recevaient une petite décharge électrique. Après l’intervention, ils ont été interrogés sur l’intensité de la douleur ressentie.

Regarder des photos de plats épicés diminuait la perception de la douleur

Selon les résultats, publiés dans la revue Biological Psychology, les réponses comportementales et neuronales aux stimuli douloureux étaient influencées par l’observation d'images d'aliments épicés. Ainsi, le fait de regarder des photos de ces plats réduisait de manière significative la perception de la douleur, en particulier à des intensités de douleur élevées. Dans le détail, les adultes ont évalué la douleur à 4,6 lorsqu’ils contemplaient les images de produits épicés et à 5,7 quand ils regardaient les autres aliments.

"L'analyse électrophysiologique a montré que les effets analgésiques des images d'aliments épicés étaient liés à une diminution des potentiels événements liés à la douleur, tels que les amplitudes N2 et P2, et à une suppression des oscillations θ dans le cortex sensorimoteur. Les amplitudes N2 et les activités θ-oscillations se sont révélées corrélées à la perception de la douleur chez les volontaires", peut-on lire dans les travaux.

Douleur : l’importance de prendre en compte l’intensité des stimuli

D’après les auteurs, cette recherche met en évidence l'utilisation potentielle des "stimuli d’excitation épicée" comme analgésiques et soulignent l'importance de prendre en compte à la fois l'intensité des stimuli et l'état émotionnel du patient dans l'évaluation et le traitement de la douleur. Ils espèrent que d’autres études permettront de confirmer l’efficacité de cette méthode.