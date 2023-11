Douleur : les personnes rousses la ressentent différemment

L'ESSENTIEL Les adultes aux cheveux roux ont besoin de 20 % d'anesthésie générale en plus pour rester sous sédation.

Cependant, ils sont plus sensibles aux opioïdes, tels que la morphine et le fentanyl.

Chez ces patients, le variant roux du gène MC1R, contrôlant le type et la quantité de pigment dans les cheveux, amène les mélanocytes à moins produire une substance appelée "POMC", qui est liée à la sensibilité à la douleur.

Que ce soit chez le dentiste, le gynécologue ou encore le kinésithérapeute, certaines interventions médicales seraient plus douloureuses pour les patients ayant une chevelure rousse. C’est ce que suggèrent quelques recherches. Mais les roux ressentent-ils réellement la douleur différemment ? C’est la question à laquelle ont voulu répondre des anesthésistes des hôpitaux universitaires d'Oxford (Angleterre). Afin d’en avoir le cœur net, ils ont réalisé une étude parue dans la revue Anesthesiology and Perioperative Science.

Les roux ont besoin de 20 % d'anesthésie générale en plus

Pour les besoins de leurs travaux, les spécialistes ont passé en revue des rapports anecdotiques d'anesthésiologistes et diverses recherches menées sur des animaux et des êtres humains. Selon Jaideep Pandit, auteur de l’étude, une cohorte analysée a montré que les femmes rousses étaient plus sensibles à la douleur liée à la température et que la lidocaïne, un bloqueur nerveux, était moins efficace pour gérer leur douleur que celle des femmes aux cheveux foncés. Une autre recherche a révélé que les roux étaient moins sensibles à la douleur causée par les chocs électriques que les autres personnes. Autre constat : les adultes aux cheveux roux ont besoin de 20 % d'anesthésie générale en plus pour rester sous sédation et ils ont également besoin de plus d'anesthésie locale pour ne pas sentir la douleur. Cependant, les données révèlent qu'ils sont plus sensibles aux opioïdes, tels que la morphine et le fentanyl.

"Lorsque les rongeurs présentent moins de POMC, cela augmente leur seuil de douleur"

"Grâce à une expérience sur des souris, un mécanisme central de cette altération de la sensibilité à la douleur a été proposé, impliquant à la fois les systèmes de récepteurs de mélanocortine et d'opioïdes", a écrit l’équipe. Dans le détail, elle a étudié des souris porteuses de mutations du gène du récepteur de la mélanocortine-1 (MC1R), qui aide à contrôler le type et la quantité de pigment dans les cheveux, la peau et les yeux. Les rongeurs étaient aussi porteurs d'un variant soit pour les cheveux roux, soit pour les cheveux noirs.

Les chercheurs ont constaté une différence de seuil de douleur entre les cheveux roux et noirs. Selon eux, le variant roux du gène MC1R amène les mélanocytes de souris et, en théorie, ceux des êtres humains à moins produire une substance appelée "POMC". Cette dernière est divisée en plusieurs hormones qui affectent la sensibilité à la douleur et aux opioïdes en aidant à contrôler l'activité de récepteurs spécifiques. "Lorsque les rongeurs présentent moins de POMC, cela augmente leur seuil de douleur, augmente leur sensibilité à la douleur et réduit leur réactivité à certains analgésiques non opioïdes tout en renforçant les effets des opioïdes", a expliqué Jaideep Pandit.

Face à la confirmation du lien entre les cheveux roux et la douleur, l’équipe a déclaré qu’il était possible que les médecins puissent prédire comment un patient réagira à la douleur et aux analgésiques en examinant ses gènes.