Douleur : chaque cerveau l'interprète différemment

L'ESSENTIEL Des empreintes uniques de la douleur dans le cerveau ont été découvertes pour la première fois.

Les ondes cérébrales à oscillations gamma créaient des schémas individuels lorsqu'elles étaient stimulées.

Certaines personnes ne présentaient aucune onde.

Dans une récente étude, des chercheurs à l’université de l'Essex ont découvert, pour la première fois, que le cerveau de chacun possédait une "empreinte digitale de la douleur", qui change d'une personne à l'autre. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont examiné les données cérébrales de 70 adultes. "Le premier ensemble d’informations contient deux sessions répétées de stimulation tactile et douloureuse de 22 participants. Le deuxième contient une seule session de stimulation douloureuse de 48 participants", ont indiqué les scientifiques dans les travaux publiés dans la revue Journal of Neurophysiology.

Cerveau et douleur : certains participants ne présentaient aucune onde

Dans l'ensemble, l’équipe a découvert que les ondes cérébrales à oscillations gamma, soit rapides, des participants étaient "remarquablement stables" et créaient des schémas individuels lorsqu'elles étaient stimulées. D’après les résultats, certains volontaires ont déclaré avoir ressenti de la douleur et n'avoir eu aucune réponse gamma, tandis que d'autres ont eu une réponse importante. Ainsi, il existe des différences majeures dans le temps, la fréquence et l'emplacement des oscillations gamma.

"Non seulement, pour la première fois, nous pouvons mettre en évidence l'extrême variabilité de la réponse gamma d'une personne à l'autre, mais nous montrons également que le modèle de réponse individuelle est stable dans le temps. Ce modèle de variabilité de groupe et de stabilité individuelle peut s'appliquer à d'autres réponses cérébrales, et sa caractérisation peut nous permettre d'identifier les empreintes individuelles de la douleur dans l'activité cérébrale", a déclaré Elia Valentini, auteure des travaux, dans un communiqué.

Modifier la façon de mesurer les ondes cérébrales pour découvrir leur "véritable rôle"

Face à ces résultats, les chercheurs estiment qu’il faut "revenir à la case départ", car les données des précédentes recherches sur le lien entre la douleur et les ondes cérébrales à oscillations gamma "ne représentent pas toutes les personnes." "Nous ne voulons pas que les oscillations gamma ne jouent pas un rôle dans la perception de la douleur, mais nous ne découvrirons certainement pas leur véritable rôle si nous continuons à les quantifier comme nous l'avons fait jusqu'à présent", a ajouté Elia Valentini, qui espère que cette étude modifiera la façon dont les ondes cérébrales à oscillations gamma sont mesurées dans d'autres domaines sensoriels.