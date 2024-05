Santé : prendre en photos nos plats aurait un impact positif

L'ESSENTIEL Publiés dans l’American Journal of Clinical Nutrition, des chercheurs ont démontré qu’on mémorise plus nos apports alimentaires lorsqu’on les prend en photo.

Cet état de fait pourrait permettre de donner des conseils diététiques plus précis aux personnes désireuses de mieux s’alimenter.

Les liens entre nutrition et santé sont de mieux en mieux connus.

D’après une nouvelle enquête de l'université Curtin, prendre des photos de nos repas pourrait à terme nous permettre de s’alimenter plus sainement.

Publiés dans l’American Journal of Clinical Nutrition, les chercheurs ont servi aux participants leur petit-déjeuner, leur déjeuner et leur dîner. Ils leur ont ensuite proposé différentes méthodes pour se souvenir de ce qu’ils avaient mangé (prise de photos, notes écrites ou simple mémorisation).

Nutrition et santé : prendre en photo les plats permet de mieux s’en souvenir

Les analyses ont révélé que la précision des souvenirs était bien plus élevée pour les participants qui avaient pris des photos de ce qu'ils avaient mangé que pour les participants qui ne l’avaient pas fait.

"Des données précises et fiables sur l'alimentation de la population sont essentielles pour aider les gens à optimiser leur santé", a déclaré la directrice de l’étude Clare Whitton.

Nutrition, santé et photographie : l’IA au centre des futures recherches

Son équipe collabore désormais avec l'université de Purdue pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'analyser automatiquement les aliments sur les photos.

"Il est beaucoup plus simple pour les gens de suivre ce qu'ils consomment lorsqu'ils n'ont qu'à prendre des photos", a déclaré le professeur Deborah Kerr, co-autrice de l’étude.

"Cela deviendra encore plus facile lorsque nous commencerons à automatiser complètement l'analyse des aliments sur les photos. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, cela ne saurait tarder", a-t-elle également estimé.

Toujours selon la scientifique, ces nouvelles technologies pourraient permettre non seulement de mieux connaître ce que les populations mangent mais aussi d'offrir des conseils diététiques plus précis aux personnes désireuses de s’alimenter plus sainement.

Quelles sont les liens entre la nutrition et la santé ?

Les liens entre nutrition et santé sont de mieux en mieux connus, et le risque de développer de nombreuses maladies – cancer, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2 – peut être réduit en suivant de bons conseils nutritionnels.

Ainsi, le programme national nutrition santé (PNNS) propose depuis 2001 des recommandations nutritionnelles destinées à promouvoir la santé publique. "Ces recommandations sont assorties de repères visant à favoriser une consommation adéquate des différents types d’aliments et la pratique régulière d’une activité physique", précise l’Inserm.