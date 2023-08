Nutrition : tous les bienfaits du melon

Mieux Vivre Santé - Nous sommes en pleine saison du melon. Est-ce un produit bon pour la santé, et si oui pourquoi ?

Naomi Garciau - C’est un produit brut qui est excellent pour la santé.

Il permet d’abord de s’hydrater, car il est composé de 80% d’eau.

Il est aussi très riche en fibres, des éléments qui aident à soutenir le système digestif.

Le melon apporte également du magnésium, du cuivre et du phosphore.

Enfin, ce fruit est riche en vitamines A, B et C, cette dernière aidant notamment à lutter contre le vieillissement des cellules cutanées mises à rude épreuve par le soleil de l’été.

Ce produit présente-t-il des inconvénients ?

Comme tout aliment, il ne faut pas le manger en excès, notamment parce qu’il peut donner mal au ventre.

Y a-t-il des personnes qui doivent éviter d’en manger ?

Le melon peut effectivement provoquer des troubles digestifs chez les personnes qui sont intolérantes aux FODMAPS*. Certains individus peuvent aussi être allergiques.

Le melon convient-il aux enfants ?

Oui. Comme le melon est un fruit, il fait partie des premiers aliments que l’on peut intégrer dans l’alimentation des bébés.

En quelle quantité faut-il idéalement en consommer ?

Quand c’est la saison et si on le consomme comme un fruit, on peut en manger entre 150 et 200 grammes sans souci midi et soir.

Mais il faut surveiller son alimentation à côté, qui doit être globalement équilibrée.

Y a-t-il une heure de la journée où il est plus intéressant d’en manger ?

Certains spécialistes s’accordent sur le fait qu’il est plus intéressant de manger des fruits de manière isolée. D’autres disent que cela n’a pas trop d’importance, et les études qui existent sur le sujet sont assez contradictoires. Personnellement, je pense qu’il faut éviter de se prendre la tête avec ce genre de problématique et tout simplement manger du melon quand on en a envie.

Y a-t-il des sortes de melon à privilégier ?

Comme tous les fruits et légumes, il faut essayer d’acheter des melons de saison, issus de circuits courts et français. Ils sont ainsi cueillis à maturité, conservent toutes leurs qualités nutritionnelles, souffrent moins des transports et contiennent peu ou pas de pesticides.

Privilégiez-vous certaines recettes concoctées à base de melon ?

On peut préparer le melon comme bon nous semble, mais moi, je le mange souvent sous forme de salade, avec de la roquette, du jambon de Parme et de la mozzarella.

J’ai aussi repéré récemment une recette de gaspacho composé uniquement de melon et de mangue, un mélange qui me paraît tout à fait intéressant.

Faire de la glace au melon peut également être une bonne idée.

Comment bien choisir son melon ?

Il faut opter pour un melon mûr. Pour ce faire, je conseille de les sentir afin de repérer ceux qui ont l’odeur la plus forte et la plus sucrée.

Peut-on congeler du melon pour l’hiver ?

La congélation est très intéressante, car contrairement à ce qu’on pourrait croire, cela permet de conserver pas mal de vitamines et de minéraux. Par contre, je ne l’ai jamais fait avec du melon, donc je ne sais pas ce que ça peut donner gustativement parlant.

*L'acronyme FODMAP désigne un groupe de petits glucides susceptibles d'être fermentés au niveau du côlon.