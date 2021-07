Nutrition et perte de poids : faites du melon votre super allié de l'été !

L'ESSENTIEL Le melon est un légume ayant de nombreux bienfaits sur l’organisme : réduction des risques de développer certains cancers, baisse de l’hypertension ou encore de la rétention d’eau.

Ce légume peu calorique est aussi un bon allié pour les personnes souhaitant perdre du poids.

Le melon est l’un des légumes incontournables de l’été. Très apprécié par certains pour son goût, il est aussi un véritable allié pour notre santé. Il permet tout d’abord de lutter contre l’hypertension en raison de sa teneur en potassium. Manger régulièrement du melon tout en réduisant sa consommation de sel au quotidien permet donc de baisser sa pression artérielle. Ainsi, la moitié d’un melon couvrirait 20% des apports journaliers recommandés en potassium.

Lutter contre la rétention d’eau et les gonflements

Toujours grâce au potassium qu’il contient, mais aussi au calcium et aux autres sels minéraux, le melon est le meilleur allié des personnes souffrant de jambes lourdes. En effet, cet aliment lutte naturellement contre la rétention d’eau. En consommer permet donc de limiter les gonflements car il participe à l’élimination de l’eau en excès. D’autres part, le melon est aussi un diurétique. Sous son action, l’organisme se purifie par l’élimination des toxines et les reins sont ainsi en meilleure santé.

Prévenir certains cancers comme ceux du sein et du côlon

Autre avantage : le melon diminue les risques de développer certains cancers car il contient des flavonoïdes. Il s’agit d’antioxydants, c’est-à-dire des micronutriments qui aident à protéger les cellules de l'organisme contre le cancer du sein ou celui du côlon par exemple. D’après une nouvelle étude parue en 2019 dans la revue Cell Communication and Signaling, le melon amer pourrait prévenir jusqu’à 50% la croissance et la propagation de tumeurs cancéreuses. Les antioxydants permettent aussi à notre organisme de se protéger de la pollution, des produits chimiques ou encore de la fumée de cigarette.

Un légume riche en vitamines A et C

Le melon est aussi un légume ayant une forte concentration en vitamine A, dont l’apport permettrait aux cellules de la peau de se régénérer, notamment de lutter contre la cellulite, les vergetures et les rides. La caroténoïde, une des vitamines A présentes dans le melon, augmenterait nos défenses immunitaires, ce qui permettrait à notre organisme de mieux lutter contre les bactéries et les virus. Enfin, ce légume contient également de la vitamine C, qui permet de mieux résister aux infections.

100 grammes de ce légume ne contiennent que 34 calories

Enfin dernier argument pour intégrer le melon à nos menus de l’été : il est très peu calorique et ne contient quasiment pas de graisses, tout en offrant un véritable sentiment de satiété. 100 grammes de ce légume ne valent que 34 calories ! Rappelons que, de façon générale il faut, chaque jour, entre 1 800 et 2000 kcal pour une femme et 2 100 à 2 700 kcal pour un homme. Le melon est donc très intéressant pour les personnes souhaitant perdre du poids. Cet été donc, en cas de petite faim, coupez-vous une tranche de melon plutôt que de prendre une glace ! Ce sera plus équilibré et désaltérant.