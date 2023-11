Nutrition : 7 clés pour apprendre à aimer tous les aliments

L'ESSENTIEL De nombreux facteurs influencent les préférences alimentaires, y compris l'âge, la génétique et l'environnement.

Toutefois, 7 moyens peuvent aider à apprendre à apprécier les aliments que vous n'aimez pas, selon deux chercheurs.

Ils conseillent par exemple de se rappeler des bienfaits de l'aliment ou encore de le déguster dans un contexte positif.

Chou kale, saumon, chou de Bruxelles, céleri… Tous ces aliments sont bons pour la santé, et sont vivement recommandés dans le cadre d’un régime équilibré. Malheureusement, ils ne sont pas forcément les plus alléchants et attrayants pour un grand nombre d’entre nous. Mais, Nicolas Archer et Astrid Poelman, deux chercheurs du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ont donné les clés pour apprendre à aimer un champ plus large d’aliments.

Préférence alimentaire : plusieurs facteurs en jeu

Dans leur article publié dans la revue scientifique The Conversation le 24 novembre, les deux scientifiques reconnaissent que la génétique et l’environnement jouent un rôle crucial dans les préférences alimentaires. Par ailleurs, une grande partie de leur détermination a lieu pendant l’enfance au contact de la famille et de l’entourage. "Il s'agit d'apprendre en faisant l'expérience (en mangeant), ce qui conduit généralement à une plus grande appréciation de la nourriture – ou en observant ce que font les autres, ce qui peut conduire à des associations positives ou négatives", expliquent-ils.

Ils précisent, toutefois, que le goût n’est pas figé. Il évolue dans le temps en fonction de l’âge et des expériences de chacun.

"Le café et la bière sont de bons exemples d’aliments amers pour lesquels les gens « acquièrent » le goût en grandissant. La capacité à surmonter cette aversion est en grande partie due au contexte social dans lequel ils sont consommés. Par exemple, dans de nombreux pays, ils peuvent être associés au passage à l’âge adulte", écrivent-ils. Ils ajoutent également que les effets des composants de ces boissons - la caféine pour l’un et l’alcool pour l’autre - peuvent conduire les gens à en consommer plus. D’autres stratégies peuvent aussi aider à apprendre à apprécier les aliments jusque-là tenus éloignés de nos assiettes.

Alimentation : 7 moyens d’apprendre à aimer les aliments peu appréciés

Nicolas Archer et Astrid Poelman ont identifié sept moyens d’apprendre à aimer les aliments sains peu appréciés.