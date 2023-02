Alimentation équilibrée : «bien manger» reste trop cher pour 55 % des Français

L'ESSENTIEL Pour plus de la moitié des Français, manger sain et équilibré, c’est favoriser les légumes, la cuisine faite maison et les produits de saison.

Pour la plupart des adultes, l’alimentation s’exprime par le goût et la gourmandise, mais aussi dans les moments de convivialité.

En 2022, l’inflation en France s’est envolée. C’est pourquoi les citoyens sont contraints d’adapter leurs habitudes face à la hausse des prix. Selon la troisième édition de l’Observatoire Alimentation & Familles, présenté par la Fondation Nestlé France en partenariat avec Ipsos, 55 % des adultes estiment que manger équilibré est trop cher. Pour 32 % des Français, le prix est une préoccupation majeure pour les repas. "24 % envisagent de moins dépenser pour l’alimentation dans les 6 prochains mois", peut-on lire dans les résultats du rapport.

La santé fait toujours partie des préoccupations associées à l’alimentation

Bien que le fait de "bien manger" soit menacé par l’inflation, les personnes interrogées veulent tout de même continuer à préserver une alimentation équilibrée. Pour 29 % d’entre eux, manger sain apparaît comme le critère prioritaire devant le critère plaisir. Le prix arrive en troisième position (14 %), devant le fait de manger responsable (12 %), manger ensemble (12 %) et enfin manger éthique (9 %). "Cette préoccupation liée à la santé est particulièrement marquée dans les populations plus âgées, avec un score de 35 % chez les 50-65 ans, et de 30 % chez les 35-49 ans."

5 compromis pour gérer le budget alimentaire

Afin de continuer à adopter une alimentation équilibrée et variée, plusieurs Français vont devoir faire des choix budgétaires. Dans la liste des compromis, on retrouve le fait de se procurer des produits en promotion (81 %), d’acheter moins de produits superflus (75 %), de cuisiner davantage les restes (72 %), de diminuer les sorties au restaurant ou la consommation de fast food (72 %) et de privilégier les marques de distributeurs (68 %).

L’alimentation reste un sujet de discussions en famille

D’après le rapport, 77 % des parents déclarent discuter souvent de l’alimentation avec leurs enfants. Ils ont révélé que le gaspillage alimentaire était le premier sujet de conversation. Cependant, les parents et les enfants abordent aussi le recyclage, le tri, le fait de manger équilibré, les recettes, la cuisine, le fait maison et le fait de manger sain ensemble. "Si les parents veillent notamment au critère santé, la jeune génération semble davantage préoccupée par les sujets liés au manger éthique et responsable."