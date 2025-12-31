Vacances : rester affalé sur son canapé n’est pas la meilleure façon de se reposer

L'ESSENTIEL "Tout temps d'inactivité n'est pas réparateur. Un bon repos doit être anticipé, planifié et optimisé", d’après Stacy Shaw, professeure adjointe en sciences sociales et études politiques.

Des activités de loisirs, comme une promenade en plein air, la lecture ou l’écoute de musique, peuvent contribuer à réduire le stress et à se remettre des fêtes.

Pour résister à la pression d'être productif, l’experte conseille de revoir ses attentes à la baisse.

Noël, c’est derrière nous. Mais désormais, le stress et la fatigue, qui pèsent lourd sur le bien-être, retombent et se font bien ressentir. La seule chose à faire : récupérer. Mais, pour profiter pleinement des bienfaits du repos, il ne convient pas de se prélasser toute la journée sur son canapé. "Tout temps d'inactivité n'est pas réparateur. Un bon repos doit être anticipé, planifié et optimisé. (…) L'efficacité des périodes de repos dépend de leur caractère satisfaisant pour la personne. Cela peut paraître évident, mais on passe souvent son temps libre à faire des choses peu satisfaisantes, comme scroller sur les réseaux sociaux", indique Stacy Shaw, professeure adjointe en sciences sociales et études politiques du Worcester Polytechnic Institute (États-Unis).

Promenade, lecture, activités créatives… "Nous avons aussi besoin de moments de récupération active"

Dans une publication de The Conversation, elle ajoute que "le sommeil est souvent la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle de repos, mais nous avons aussi besoin de moments de détente et de récupération active qui nous dynamisent et nous permettent de nous ressourcer. Ces périodes de repos actif incluent des expériences physiques, sociales et créatives qui peuvent avoir lieu tout au long de la journée."

Selon l’experte, des périodes de repos et de loisirs de qualité peuvent atténuer ces facteurs de stress, favorisant ainsi la récupération et le bien-être. Elles peuvent également contribuer à réduire la tension psychologique et à prolonger les émotions positives au retour au travail. Pour cette récupération active, elle recommande une promenade en plein air, des moments de convivialité, l'écoute de musique, la lecture ou la pratique de loisirs créatifs. "Des recherches montrent que se promener dans la nature diminue l'activation de la zone du cerveau associée à la tristesse et aux ruminations. D'autres études ont démontré que des activités comme jouer du piano ou pratiquer la calligraphie font baisser significativement le cortisol, l'hormone du stress."

Des attentes moins élevées pour éviter de culpabiliser

Par la suite, Stacy Shaw évoque la notion de culpabilité. "Même avec des périodes de repos parfaitement planifiées et respectées, elle peut s'installer. La culpabilité liée aux loisirs est un concept psychologique qui englobe le sentiment de malaise ressenti lorsqu'on consacre du temps à des activités relaxantes plutôt que productives. Elle peut nuire au plaisir des loisirs, compromettant ainsi l'un des mécanismes qui lient le repos au bien-être. Pendant les fêtes, ce problème peut s'accentuer. Cette période modifie les habitudes quotidiennes, la durée du jour, la température et l'alimentation. Tous ces changements peuvent épuiser nos ressources énergétiques."

Pour lutter contre la culpabilité, la professeure préconise de réduire ses attentes et d’accepter le fait d’être moins productif à chaque instant. "Nous avons tous besoin de moments de détente et de repos pendant les fêtes et au-delà, mais cela n'est pas toujours facile ni naturel pour tout le monde. Grâce à de petits ajustements et à des actions ciblées, un bon repos est à votre portée pendant les fêtes."