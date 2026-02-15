Radiothérapie : voici à quel moment de la journée, elle est le plus efficace

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont remarqué que l'horloge biologique humaine contrôle la réparation de l'ADN.

Cette découverte a permis de repérer que la radiothérapie est plus efficace si elle fait l'après-midi ou le soir.

Ce phénomène, appelé chronoradiothérapie, est observée avec les cancers de la prostate et du sein, mais pas celui du poumon.

La radiothérapie est l'un des traitements les plus souvent employés pour lutter contre le cancer. Et, il semblerait que l’heure à laquelle sont effectués les rayons peut influencer significativement l’efficacité des séances pour certaines tumeurs malignes.

Ces travaux, portés par des chercheurs du Andalusian Centre for Molecular Biology and Regenerative Medicine (CABIMER) et de l’université de Séville, ont été publiés dans la revue Nature Communications.

Radiothérapie : les séances de l’après-midi seraient plus efficaces

Lors de cette étude, les chercheurs ont étudié de près l’ADN des tumeurs. En effet, les cellules cancéreuses sont généralement incapables de réparer efficacement leur ADN. Cette faiblesse est exploitée par la radiothérapie, en générant des cassures de l'ADN que les cellules tumorales ne parviennent pas à réparer.

En se penchant sur ce phénomène, l’équipe a remarqué que la réparation des cassures d'ADN dans les cellules humaines présente une oscillation circadienne."Autrement dit, son efficacité n'est pas homogène, mais varie en fonction du moment de la journée. Au cours des cycles circadiens humains, l'activité de réparation atteint son maximum tôt le matin, puis diminue progressivement jusqu'à la tombée de la nuit, avant d'augmenter à nouveau pendant la nuit", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Ils ont également remarqué que cette régulation dépend d'un composant essentiel de l'horloge biologique : la protéine CRY1. “Cette protéine agit comme un régulateur temporel et son abondance varie naturellement au cours du cycle jour/nuit.”

Lorsque les niveaux de CRY1 sont faibles – ce qui correspond au début de la matinée chez l'humain – la réparation de l'ADN est stimulée. Des niveaux bas – généralement observés l'après-midi ou le soir – sont associés à des réparations plus lentes. Ce qui accroît la sensibilité des cellules cancéreuses aux agents endommageant comme les rayonnements ionisants. Selon ces données, il serait donc plus intéressant d’avoir des séances de radiothérapie dans l’après-midi ou le soir.

Chronoradiothérapie : tous les cancers n’y répondent pas

Les conclusions des chercheurs espagnols ont été confirmées par l’étude des dossiers médicaux de patients. Elle a montré que les patientes atteintes d'un cancer du sein et présentant des tumeurs exprimant des niveaux élevés de CRY1 se sont révélées plus sensibles à la radiothérapie.

"De plus, une analyse rétrospective des données de patientes de l'hôpital universitaire Virgen Macarena a mis en évidence une différence significative de survie globale en fonction du moment de l'irradiation : un traitement administré l'après-midi ou le soir, période où les niveaux de CRY1 sont naturellement plus élevés, a rendu les échantillons tumoraux plus sensibles à la radiothérapie et a amélioré le pronostic des patientes."

Cet effet a également été observé chez les malades touchés par un cancer de la prostate. Par contre, il n’était pas présent chez ceux atteints de cancer du poumon ou de gliomes.

L’équipe estime que ces travaux "ouvrent la voie à l'exploration du potentiel thérapeutique de l'irradiation à des moments précis de la journée, un phénomène connu sous le nom de chronoradiothérapie".