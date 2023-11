Tabagisme : le microbiote buccal rebondit 5 ans après l'arrêt de la cigarette

L'ESSENTIEL Dans une étude récente publiée dans la revue Scientific Reports, les chercheurs ont examiné les changements de la composition du microbiote buccal en cas de tabagisme.

Le microbiote buccal des fumeurs compte moins de "bonnes bactéries" que les non-fumeurs.

Toutefois, la qualité s'améliore progressivement dès l'arrêt du tabac. Après 5 ans de sevrage, il n'y a plus de différence entre le microbiote d'un ancien fumeur et d'un non fumeur.

Le tabagisme est connu pour être un facteur de risque de nombreuses pathologies, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers de l'oropharynx, la parodontite et les troubles respiratoires. Mais, il altère aussi le microbiote buccal dont les bactéries jouent un rôle dans l'immunité ainsi que la réduction des nitrates des légumes. Une nouvelle étude européenne a examiné l'impact du tabac, mais également de son arrêt, sur la composition du microbiote salivaire.

Le tabac réduit la qualité du microbiote de la bouche

Pour leurs travaux parus dans Scientific Reports, des chercheurs ont examiné les liens entre la composition du microbiote buccal et le statut tabagique de 1.601 personnes vivant en Italie. Les participants étaient âgés de 45 ans en moyenne. 45 % d'entre eux étaient des fumeurs ou anciens fumeurs.

Les analyses menées ont montré que la composition du microbiome salivaire variait en fonction des habitudes de tabagisme. Si les bactéries non pathogènes les plus couramment identifiées étaient - pour tous les groupes - les Firmicutes et Prevotella, les fumeurs présentaient une quantité moindre de bonnes bactéries. Notamment, celles capables d'assurer la réduction des nitrates de l'alimentation.

Les auteurs notent dans leur article : "La diminution de l'abondance de la voie de réduction des nitrates microbiens chez les fumeurs peut fournir une explication supplémentaire de l'effet du tabagisme sur le risque de maladies cardiovasculaires et parodontales, une hypothèse qui devrait être testée dans de futures études".

Arrêt du tabac : les bonnes bactéries reviennent en 5 ans

Cependant, il y a tout de même une bonne nouvelle dans cette étude : l'altération du microbiote buccal n'est pas définitive. L'arrêt du tabac permet de rétablir progressivement sa qualité. Les chercheurs ont, en effet, constaté que la flore des anciens fumeurs ressemblait davantage à celle des personnes n'ayant jamais fumé qu'à celles des adeptes de la cigarette. Ce lien était encore plus fort lorsque le sevrage remontait à plus de 5 ans.

Cette recherche montre que l'arrêt du tabac donne au microbiote buccal l'opportunité de se rétablir et de contribuer à une meilleure santé globale.