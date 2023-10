Tabac : les fumeuses ont deux fois plus de risque d'accoucher prématurément

L'ESSENTIEL Les chercheurs de Cambridge ont constaté que les femmes qui fument pendant la grossesse sont 2,6 fois plus susceptibles d'accoucher prématurément que les non-fumeuses.

Cela représente plus du double de l'estimation précédente qui était de 1,27.

Les bébés des fumeuses ont un poids de naissance plus de 10 % plus faible que celui d'un nouveau-né moyen.

Une étude, présentée dans la revue Journal of Epidemiology le 28 septembre, a confirmé ce qui est dit depuis des décennies : fumer pendant la grossesse est néfaste pour la santé du bébé. Les chercheurs de l'université de Cambridge se montrent particulièrement précis : cette mauvaise habitude double le risque d'accouchement prématuré.

Grossesse et tabac : un risque deux fois plus élevé que la précédente estimation

Pour mieux identifier les risques du tabac pendant la grossesse, les scientifiques ont recruté plus de 4.200 femmes enceintes entre 2008 et 2012. L'équipe a entre autres examiné leur taux de cotinine (métabolite de la nicotine), qui peut être détecté dans le sang, l'urine et la salive. Les résultats ont révélé que les futures mamans qui fument sont 2,6 fois plus susceptibles d'accoucher prématurément par rapport aux non-fumeuses. C'est ainsi plus du double de l'estimation précédente.

Par ailleurs, les adeptes des cigarettes étaient 4,1 fois plus susceptibles que leur fœtus affiche un retard de croissance. Ces bébés étaient en moyenne 387 g plus légers à la naissance que ceux dont les mères ne fument pas. Cette différence de poids augmente le risque que le bébé soit considéré comme ayant un faible poids à la naissance (2,5 kg ou moins), "ce qui est lié à un risque accru de problèmes de développement et à une mauvaise santé plus tard dans la vie", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Le professeur Gordon Smith, chef du département d'obstétrique et de gynécologie de l'université de Cambridge, explique : "nous savons depuis longtemps que fumer pendant la grossesse n'est pas bon pour le bébé, mais notre étude montre que c'est potentiellement bien pire qu'on ne le pensait auparavant. Cela expose le bébé à un risque de complications potentiellement graves dues à la croissance trop lente dans l'utérus ou à la naissance trop tôt".

"Nous espérons que ces connaissances encourageront les mères enceintes et les femmes qui planifient une grossesse à s'adresser aux services de sevrage tabagique. La grossesse est un moment clé où les femmes cessent de fumer et si elles peuvent rester sans tabac après la naissance, il y a des avantages à vie pour elles et leur enfant."

Tabac et grossesse : pas de lien avec la pré-éclampsie

Certaines études précédentes avançaient que l'exposition au tabac pouvait être liée à une réduction du risque de pré-éclampsie, une complication potentiellement grave pour la mère et le bébé. Toutefois, les données recueillies par l'équipe ne vont pas dans ce sens. Les scientifiques n'ont vu aucune corrélation entre le tabagisme pendant la grossesse et une baisse du risque de pré-éclampsie.

Autre point éclairci par cette étude : les chercheurs n'ont pas trouvé de preuves significatives de l'existence d'une association entre la consommation de caféine pendant la grossesse et de potentiels risques pour le fœtus.