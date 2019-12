On parle souvent du microbiote intestinal, mais le microbiote buccal est important aussi

Le terme microbiote désigne l’ensemble des micro-organismes tels que les bactéries, les parasites ou les champignons qui peuplent les différents organes. Le microbiote intestinal demeure sans doute le plus étudié par la sphère scientifique. Mais le microbiote buccal représente lui aussi un enjeu important de santé.

En effet, plusieurs bactéries cohabitent dans la bouche, les dents et les gencives. Une grande partie de la flore buccale est composée de bactéries commensales et ont pour rôle de protéger la bouche contre les agents pathogènes.



Mais une alimentation peu équilibrée et/ou une mauvaise hygiène bucco-dentaire expose à un déséquilibre de cette flore et peut conduire à des infections dont les plus connues sont les caries, la gingivite (infection de la gencive) et la parodontite (infection des tissus de soutien de l'organe dentaire).

Un lien entre parodontite et risques de cancer

En 2017, une étude publiée dans la revue Cancer Research avait montré que certains types de bactéries de la bouche responsables de la parodontite étaient associés à un risque plus élevé de cancer de l'œsophage.



Cette analyse a relevé des niveaux plus élevés de la bactérie Tannerella forsythia associés à un risque accru de 21% d’adénocarcinome de l’œsophage, tandis que la bactérie Porphyromonas gingivalis était liée à un risque plus élevé de carcinomes épidermoïdes de l’œsophage. Ces deux espèces sont fortement impliquées dans la parodontite commune.

Pour prévenir les risques d'infection, un brossage des dents après chaque repas est nécessaire, au même titre que de se rendre régulièrement chez le dentiste, limiter le sucre dans son alimentation et éviter le tabac.