Tabagisme : quelles maladies provoque-t-il chez les Françaises ?

CT-Alliance contre le tabac, le Comité National contre le Tabagisme (CNCT) et Action on Smoking and Health (ASH) ont rendu public un nouveau rapport alertant sur le tabagisme chez les femmes.

Tabagisme : plus d’une Française sur cinq fume régulièrement

Selon le nouveau rapport, plus d’une Française sur cinq fume régulièrement. Une prévalence tabagique élevée qui résulte notamment d’une initiation au tabagisme dès l’adolescence : en 2022, près de la moitié des jeunes femmes âgées de 17 ans avaient déjà expérimenté le tabac.



Par ailleurs, on estime qu’entre 20 et 25 % des femmes de notre pays fument durant leur grossesse.



Et alors qu’il a baissé significativement pour les hommes entre 2000 et 2015, le nombre de décès annuels dus au tabagisme chez les femmes a doublé sur cette même période. "Chaque année en France, ce sont 20.000 femmes qui décèdent du tabac", peut-on lire dans l’étude.

Le tabac provoque des cancers du poumon, des BPCO et des pathologies cardiovasculaires

Concrètement, le tabac provoque des cancers du poumon (+72 % d’augmentation chez les femmes entre 2002 et 2012), des BPCO (doublement entre 2002 et 2015 des hospitalisations chez les femmes) et des pathologies cardiovasculaires. De 2005 à 2014, les hospitalisations pour infarctus du myocarde ont par exemple augmenté de 5 % par an par chez les femmes de 45 à 54 ans et plus du quart des décès par maladie coronaire chez les femmes de 35 à 49 ans sont attribuables au tabac.



"Enfin, il importe de rappeler les autres conséquences sanitaires associées plus spécifiquement au tabagisme féminin que sont les risques de cancer du sein du fait d’une exposition au tabagisme passif, de cancers du col de l’utérus, la perturbation des cycles menstruels, la diminution de la fertilité, les nombreux risques lors de la grossesse pour la femme et l’enfant, l’incidence sur la ménopause et les risques majorés d’ostéoporose", complètent les auteurs de l’étude.

Tabagisme : 43 % des Français considèrent qu’une femme qui fume est une femme libre

"Si de plus en plus de femmes sont victimes du tabagisme, c’est avant tout le résultat de stratégies marketing sciemment élaborées par les cigarettiers : en exploitant les diktats qui pèsent sur les femmes, l’industrie du tabac a développé des produits spécifiques mais aussi un récit trompeur selon lequel la cigarette serait un symbole d’émancipation féminine. Aujourd’hui encore, 43 % des Français considèrent qu’une femme qui fume est une femme libre", écrivent les trois instances dans un communiqué de presse commun.



Le Pr Martinet, président du Comité national contre le tabagisme (CNCT), rappelle également que "l’épidémie tabagique qui touche fortement les femmes aujourd’hui en France résulte de stratégies déployées par les fabricants de tabac à leur encontre. Il est particulièrement important que la France respecte ses engagements internationaux. Cela passe par la protection des droits fondamentaux des femmes, notamment leur droit à la vie et à la santé mais également la protection des politiques publiques à l’égard de l'interférence de l'industrie du tabac".