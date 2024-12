Fumer une seule cigarette pourrait vous faire perdre jusqu'à 22 minutes de vie !

L'ESSENTIEL Chaque cigarette fumée réduit l’espérance de vie de 17 minutes chez les hommes et de 22 minutes chez les femmes.

Chez les fumeurs, le nombre d’années de vie perdues en bonne santé correspond sensiblement aux années de vie non vécues.

En 2022, il y avait près de 12 millions de fumeurs quotidiens en France.

Les chiffres sont effrayants : en moyenne, une seule cigarette fait perdre 20 minutes de vie à celui qui la fume. Ce chiffre est tiré d’une nouvelle étude, publiée dans la revue Journal of Addiction. Pour un paquet de 20 cigarettes, l’espérance de vie est donc réduite de près de sept heures.

Les fumeuses perdent 22 minutes de vie à chaque cigarette

"Les gens savent généralement que fumer est nocif, mais ils ont tendance à en sous-estimer l'ampleur, explique Sarah Jackson, l'un des principaux auteurs de l'étude, au Guardian. En moyenne, les fumeurs n'arrêtent pas de fumer perdent environ dix ans de leur vie. Cela représente dix années de temps précieux et de moments passés avec leurs proches.” Dans le détail, les scientifiques estiment que chaque cigarette fumée réduit l’espérance de vie de 17 minutes chez les hommes et de 22 minutes chez les femmes.

Dans leur étude, les auteurs soulignent que chez les fumeurs, le nombre d’années de vie perdues en bonne santé correspond sensiblement aux années de vie non vécues. “Certaines personnes pourraient penser [que ça ne les dérange pas] de perdre quelques années de vie, étant donné que la vieillesse est souvent marquée par une maladie chronique ou un handicap, souligne Sarah Jackson. Mais fumer n’écourte pas que la fin de vie [en mauvaise santé]. (...) Un fumeur de 60 ans aura généralement le profil de santé d’un non-fumeur de 70 ans.”

Au bout d’un an sans cigarette, 50 jours de vie gagnés

D’après les calculs des chercheurs, une personne qui fume 10 cigarettes par jour et qui décide d’arrêter le 1er janvier prochain pourrait éviter de perdre :

Une journée de vie entière d’ici au 8 janvier

Une semaine d’ici au 20 février

Un mois d’ici au 5 août

Cinquante jours d’ici à la fin de l’année,

Des chiffres motivants pour ceux qui souhaitent mettre fin à cette addiction dès la nouvelle année. “Arrêter de fumer à tout âge est bénéfique, mais plus tôt les fumeurs s’éloignent de cet escalator de la mort, plus ils peuvent espérer vivre longtemps et en bonne santé”, soulignent les auteurs de l’étude.

D’après le ministère de la Santé, encore aujourd’hui, le tabac reste la première cause de mortalité évitable, de mortalité par cancer et de mortalité avant 65 ans. Il est responsable de près d’un décès sur huit en France. En 2022, il y avait près de 12 millions de fumeurs quotidiens dans le pays, selon Santé publique France. Parmi eux, 6 sur 10 souhaitent arrêter de fumer.