Fumée ou vapotée, la nicotine n'est jamais sans risque

L'ESSENTIEL Tous les produits contenant de la nicotine, même sans combustion, nuisent au système cardiovasculaire, selon une étude européenne

La nicotine altère les fonctions des vaisseaux sanguins, augmente la pression artérielle et favorise les maladies cardiaques.

Les experts demandent des restrictions plus strictes pour protéger les jeunes et les non-fumeurs.

Quel que soit son mode de consommation, la nicotine nuit au cœur. C'est le constat sans appel d'un consensus scientifique international inédit, publié le 18 décembre dans l’European Heart Journal. Cardiologues européens et américains s'accordent pour affirmer que tous les produits contenant de la nicotine, qu'ils soient fumés, chauffés, vapotés ou ingérés, présentent des risques cardiovasculaires avérés.

Une fausse promesse de réduction des risques

Cigarettes électroniques, tabac chauffé, sachets de nicotine : autant d'alternatives présentées comme "moins nocives". Pourtant, selon les auteurs de cette note, ces produits ne sont pas sûrs pour le système cardiovasculaire. "Aucun produit avec de la nicotine [...] ne peut être considéré comme sans danger pour le cœur et les vaisseaux sanguins", rappellent-ils dans un communiqué. Seule exception : les substituts nicotiniques, comme les patchs, utilisés temporairement dans un cadre médical pour arrêter de fumer.

Dans le détail, des tests cliniques mesurant la dilatation des artères ont montré que les vapoteurs présentent les mêmes niveaux d'altération vasculaire que les fumeurs classiques. Quant aux dispositifs de tabac chauffé, ils n'éliminent pas les effets nocifs : ils les réduisent partiellement, sans les annuler. Même les sachets de nicotine, sans combustion ni inhalation, provoquent hypertension, inflammation et stress oxydatif.

La nicotine active la réponse au stress

L'effet toxique vient de la nicotine elle-même : elle active la réponse au stress, augmente et perturbe la fréquence cardiaque et la pression artérielle, perturbe le rythme cardiaque et altère l'endothélium, cette fine couche qui tapisse les vaisseaux. Ce n’est pas tout : en bloquant la production d'oxyde nitrique, essentiel au bon fonctionnement vasculaire, la nicotine déclenche un enchaînement de réactions qui favorisent l'infarctus, les AVC et l'insuffisance cardiaque.

La conclusion de l’étude est claire : le seul niveau de consommation de nicotine sans danger pour le cœur est zéro. Les experts appellent donc les responsables politiques à mettre en place des mesures de prévention plus strictes, notamment pour mieux protéger les jeunes. "Les dernières données de 2023 montrent que 7 % des 18-24 ans vapotent, expliquait récemment à Pourquoi Docteur l’épidémiologiste Maria Melchior, directrice de recherche à l’Inserm. Pour cette tranche d'âge, il ne s'agit pas d'une aide à l'arrêt du tabac, mais plutôt d'une initiation à la nicotine. Le risque, c'est que la cigarette électronique constitue une porte d'entrée vers la cigarette, comme observé aux États-Unis où le vapotage a été suivi d'une hausse du tabagisme chez les adolescents."