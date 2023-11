La nicotine perturbe le cerveau des jeunes qui en consomment

L'ESSENTIEL Depuis des années, les experts en santé publique s'inquiètent de la forte consommation de nicotine chez les jeunes français.

Une nouvelle étude indique que la consommation de nicotine modifie le flux sanguin du cerveau des jeunes qui en consomment.

Plus précisément, les consommateurs réguliers de nicotine voient leur circulation sanguine diminuer dans le précuneus gauche et droit, le cortex cingulaire postérieur gauche et le cortex cingulaire antérieur droit.

Une étude récente publiée dans la revue Brain Imaging and Behavior révèle que la consommation de nicotine chez les jeunes est associée à des changements dans la circulation sanguine cérébrale.

Depuis des années, les experts en santé publique s'inquiètent de la forte consommation de nicotine chez les jeunes français. Malgré de nombreux efforts pour freiner cette tendance, la popularité de ces pratiques persiste.

Des recherches antérieures ont déjà mis en évidence les risques potentiels pour la santé associés à la consommation de nicotine, en particulier son impact sur le cerveau en développement. Sur la base de ces connaissances, des chercheurs ont décidé d'explorer comment la consommation de nicotine peut affecter la santé du cerveau en se concentrant cette fois-ci plus particulièrement sur la circulation sanguine.

Nicotine : une diminution du flux sanguin dans le cerveau des jeunes consommateurs

Pour ce faire, les chercheurs ont recruté 194 participants âgés de 16 à 22 ans et ont divisé les groupes en fonction de leur utilisation de produits à base de nicotine (fréquente ou occasionnelle). Les participants ont ensuite effectué des examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour mesurer le flux sanguin dans leur cerveau.

Bilan : l'étude a révélé une diminution significative du flux sanguin dans certaines zones spécifiques du cerveau chez les consommateurs fréquents de nicotine par rapport aux non-utilisateurs. Ces zones comprennent le précuneus gauche et droit, le cortex cingulaire postérieur gauche et le cortex cingulaire antérieur droit, qui jouent un rôle crucial dans le développement de la dépendance à la nicotine et dans la gestion des fonctions cognitives telles que l'attention et la mémoire.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les relations causales révélées par cette recherche. Néanmoins, cet essai souligne l'importance de sensibiliser les jeunes aux risques associés à la consommation de nicotine.

Nicotine : pourquoi mesurer le flux sanguin dans le cerveau des jeunes consommateurs ?

"Nous ne comprenons pas encore tout à fait comment la consommation de nicotine affecte le cerveau, en particulier à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte (de 16 à 22 ans), lorsque le cerveau connaît un développement neuronal rapide", ont déclaré les auteurs de l'étude, Kelly Courtney et Joanna Jacobus, toutes deux professeures agrégées de psychiatrie à l'Université de Californie à San Diego.

"C'est également à cette période que de nombreux individus commencent à utiliser des produits à base de nicotine pour la première fois. Le débit sanguin cérébral est un outil de mesure de la santé du cerveau particulièrement pertinent, car il fournit de l'oxygène et des substrats énergétiques dans tout le cerveau et soutient les changements qui se produisent au cours du développement normal des neurones", concluent-elles.