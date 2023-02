Nicotine : faut-il interdire les arômes dans les cigarettes électroniques ?

L'ESSENTIEL La nicotine est la substance du tabac qui provoque la dépendance.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les mineurs, qui n'ont jamais fumé mais qui vapotent, ont deux fois plus de risques de commencer à fumer du tabac.

Barbe à papa, cookie, fruit exotique ou encore café : il existe des dizaines et des dizaines d’arômes différents pour les cigarettes électroniques. Il en est de même pour les "puffs", des version jetables de ces appareils. Dans un communiqué, publié lundi 13 février, le comité national contre le tabagisme (CNT) s’inquiète face à la multiplication de ces arômes et demande leur interdiction, car ils participent à la "normalisation de la nicotine".

Le développement anarchique des produits de la nicotine est porté par la démultiplication des arômes.



Ces arômes sont un outil de marketing destiné à cibler les adolescents et pré-adolescents.



Les arômes des cigarettes électroniques : un risque pour les jeunes

Cette déclaration du CNT fait suite aux résultats d’une étude, réalisée entre 2020 et 2022. Elle portait sur le suivi des nouveaux produits de vapotage et les publicités liées. Les experts constatent notamment que les nouveaux produits contenant de la nicotine sont "présentés de manière extrêmement attractive, avec un ciblage tout particulier des jeunes, voire très jeunes", ce qui tend à minimiser la réalité de "la toxicité et du caractère addictif de ces nouveaux produits". Les multiples arômes présents dans ces dispositifs visent le public jeune. Pour le professeur Yves Martinet, président du CNCT, "loin d’aider les fumeurs dans leur sevrage tabagique, la démultiplication des arômes dans les nouveaux produits vise uniquement à l’hameçonnage de jeunes consommateurs. Sans interdiction rapide des arômes, la situation risque de devenir incontrôlable".

Cigarettes électroniques : des publicités illégales

Le CNT a constaté aussi plusieurs manquements en ce qui concerne la publicité. "Les études révèlent que la législation française n’est globalement pas respectée en matière de publicité sur les lieux de vente pour les nouveaux produits du tabac et de la nicotine, est-il précisé dans un communiqué. Strictement encadrée, elle autorise uniquement la publicité des produits de vapotage sous la forme d’affichettes informatives, non visibles de l’extérieur." Selon ses conclusions, 72 % des magasins de vapotage ne respectent pas la réglementation, en ce qui concerne la publicité. Mais cela passe aussi par des publicités sur internet. "Les constats montrent qu’en ligne, la diffusion de ces nouveaux produits est banalisée, en partie avec l’aide des influenceurs vantant sur les réseaux sociaux leur facilité d’utilisation, leur design et leurs arômes."

Tabagisme : limiter les nouveaux produits et interdire les arômes

Ces deux facteurs participent à la banalisation de la nicotine, ce qui fait craindre au comité national contre le tabagisme une "nouvelle épidémie" liée à cette substance. Il recommande ainsi de "limiter au maximum la mise sur le marché de nouveaux produits de la nicotine conçus comme de nouvelles portes d’entrée dans l’addiction nicotinique voire tabagique". Par exemple, les sachets de nicotine se sont répandus sur le marché : ils sont remplis de fibres végétales et de poudre blanche contenant de la nicotine, souvent à forte dose. En plus de l'interdiction des arômes, ces experts recommandent de faire interdire les cigarettes électroniques jetables pour réduire l'attractivité de ces produits et limiter le risque de tabagisme ultérieur chez les jeunes.