Alcool, tabac, malbouffe : la télé-réalité donne le mauvais exemple !

L'ESSENTIEL La télé-réalité expose les jeunes à des facteurs de risques d’obésité, de consommation d’alcool et de tabac

En France, près de deux tiers des jeunes regardent moins de télé-réalité qu'avant

Les programmes de télé-réalité sont une source importante d'exposition à l'imagerie du tabac, de l'alcool et de la malbouffe, voilà ce qui ressort d’une étude de Oxford University Press parue dans le Journal of Public Health.

Exposition potentielle

Les chercheurs ont examiné un échantillon de 20 émissions de télé-réalité diffusées de 2019 à 2020 dans les pays anglophones pour tenter d'évaluer l'exposition potentielle des jeunes au tabac, à l'alcool et aux aliments riches en sucre et en graisse.

Ils ont mesuré le nombre d'intervalles d'une minute contenant des images de tabac, d'alcool et de malbouffe, y compris l'utilisation réelle, l'utilisation implicite et le marquage spécifique au produit et ont constaté que le contenu du tabac apparaissait dans 2 % des intervalles sur 2 % des épisodes regardés.

Malgré les contrôles réglementaires concernant la présentation du tabac et de l'alcool à la télévision, l'alcool est apparu dans 39 % des intervalles et 98 % des épisodes étudiés. Les aliments riches en sucre et en graisse apparaissent dans 13 % des intervalles visionnés et dans 88 % des épisodes étudiés.

Si les marques de tabac sont rares, les chercheurs ont trouvé des marques d'alcool (149 marques différentes) dans 46 % des épisodes. Les chercheurs ont trouvé des marques de malbouffe (93 marques différentes) dans 39% des épisodes. La marque la plus courante était Coca Cola, qui est apparue 87 fois.

Davantage que dans les programmes Netflix

Dans ces émissions télévisées on retrouve davantage de contenu relatif au tabac et à la malbouffe que dans les programmes Netflix, mais il n’y a pas de différence significative quant à l'alcool.

Les chercheurs n'ont pas non plus trouvé de variance substantielle dans la quantité de tabac et de marques montrées entre les différents pays étudiés, mais ils ont trouvé significativement plus d'intervalles contenant de l'alcool et de la malbouffe dans les programmes du Royaume-Uni par rapport à la télé-réalité faite aux États-Unis ou en Australie.

Effets délétères

L'auteur principal de l'étude, Alexander B. Barker alerte sur les effets délétères d’une telle exposition: "Ces programmes sont largement regardés et vus par les jeunes et la nature de la télé-réalité, avec ses modèles d'inspiration, influence probablement les choix de consommation de tabac, d'alcool et de nourriture chez les jeunes. La réglementation actuelle autour de la représentation de cette imagerie dans les programmes populaires n'est pas suffisante et doit être révisée pour prévenir l'exposition des jeunes."

En effet, "étant donné que presque tous les adultes qui fument commencent pendant leur adolescence, que la consommation d'alcool à l'adolescence est associée à un risque plus élevé de consommation à l'âge adulte, et que les enfants et les adolescents souffrant d'obésité deviennent généralement des adultes obèses, il est important d'empêcher les enfants et les adolescents d'expérimenter ces comportements", peut-on lire dans l’article.

Ce, d’autant qu’il existe désormais des preuves solides de l'existence d'un lien de cause à effet entre l'exposition à la publicité ou à d'autres contenus audiovisuels sur le tabac, l'alcool et les aliments riches en graisses, en sucre ou en sel dans les médias, y compris les programmes télévisés, et l'augmentation de la consommation ultérieure chez les enfants et les adolescents.