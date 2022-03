Alcool : un seul verre par jour et déjà des dégâts !

L'ESSENTIEL Notre cerveau se compose d'une matière blanche et d'une matière grise.

La première sert à diffuser les informations dans le système nerveux et la deuxième sert à stocker des informations et à réaliser des opérations mentales.

Selon une nouvelle étude publiée dans Nature Communications, un seul verre d'alcool par jour suffit à réduire la taille du cerveau. Et si on en boit quatre, il vieillirait même de 10 ans.

Lever les doutes

"Une consommation importante d'alcool a déjà été associée à l'atrophie du cerveau, une destruction des neurones et à une moins bonne qualité des fibres composant notre matière blanche", écrivent les chercheurs. "Néanmoins, les résultats des études portant sur l’impact d’une consommation modéré d’alcool sont contradictoires", poursuivent-ils.



Pour lever les doutes, ils ont étudié le cerveau de 36 678 adultes en bonne santé et leur consommation d’alcool. Après avoir recoupé toutes les données, ils constaté que "la consommation d'alcool était associée de manière négative aux mesures du volume cérébral global, aux volumes de matière grise et à la qualité de la microstructure de la matière blanche", écrivent-ils. Le phénomène s’enclenche à partir d’une unité d’alcool par jour - soit un verre de 25 cl de bière par exemple - et s’accentue à chaque prise supplémentaire.

Recommandations officielles

"Nos résultats contrastent avec les directives scientifiques et gouvernementales sur les limites de consommation d’alcool. Par exemple, bien que la National Institute on Alcohol and Alcoholism recommande aux femmes de ne pas consommer en moyenne plus d’un verre par jour, pour les hommes les quantités sont fixées au double, ce qui dépasse donc le niveau que, dans notre étude, nous avons trouvé associé à une diminution du volume du cerveau", constate l’un des auteurs de l’étude.

Chez nous, Santé Publique France recommande de ne pas boire plus de deux verres par jour et pas tous les jours.