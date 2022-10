Cigarettes électroniques : des effets néfastes pour le cœur

L'ESSENTIEL Les cigarettes électroniques peuvent libérer des aldéhydes et de la nicotine à des niveaux comparables aux cigarettes ordinaires.

Le vapotage peut aider certains fumeurs à arrêter la cigarette, même si son efficacité à lutter contre le tabagisme est contestée par des études.

Car l'attrait des cigarettes électroniques peut encourager les jeunes à vapoter et à en devenir dépendants, voire à se mettre à fumer des cigarettes ordinaires.

Bien que le tabagisme soit une cause majeure de maladies (un cancer sur trois est dû au tabagisme selon Santé publique France), la cigarette électronique n’est pas l’alternative idéale pour réussir à arrêter de fumer. En effet, de nombreuses études ont épinglé ces dernières années les effets néfastes et la potentielle toxicité du vapotage sur la santé. D’ailleurs, depuis début 2022, le Haut Conseil de la santé publique recommande aux professionnels de santé de ne pas proposer le vapotage comme aide au sevrage tabagique.

Deux nouvelles études viennent à nouveau pointer les risques du vapotage, notamment pour le cœur.

Des liquides de cigarette électronique provoquent des arythmies cardiaques

La première étude, menée par des chercheurs de l'université américaine de Louisville dans le Kentucky, a révélé que l'exposition aux aérosols émanant des cigarettes électroniques peut provoquer des arythmies cardiaques. Les résultats de cette étude, publiés le 25 octobre dans Nature Communications, suggèrent que l'exposition à des produits chimiques spécifiques dans les liquides de cigarette électronique (notamment quand ils impliquent certains arômes ou véhicules de solvants) favorise les arythmies et les dysfonctionnements électriques cardiaques. Ces effets pourraient augmenter le risque de fibrillation auriculaire ou ventriculaire et d'arrêt cardiaque soudain, selon les chercheurs.

Dans leur expérience portant sur des souris, ils ont constaté que pour tous les aérosols de cigarettes électroniques, la fréquence cardiaque des animaux ralentissait pendant les expositions aux bouffées et s'accélérait ensuite quand les variations de fréquence cardiaque diminuaient, montrant des signes de stress comme lors d'un combat ou d'une fuite. De plus, les bouffées de cigarette électronique à partir d'un liquide aromatisé au menthol ont provoqué des arythmies et d'autres irrégularités dans le cœur.

E-cigarette : une utilisation à long terme altère les vaisseaux sanguins

La seconde étude soutient que l'utilisation à long terme de cigarettes électroniques peut considérablement altérer la fonction des vaisseaux sanguins de l'organisme, augmentant ainsi le risque de maladie cardiovasculaire. De plus, l'utilisation à la fois de cigarettes électroniques et de cigarettes ordinaires peut entraîner un risque encore plus grand que l'utilisation de l'un ou l'autre de ces produits seuls. Les résultats ont été publiés dans la revue Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

"Dans notre étude portant sur des humains, nous avons constaté que les utilisateurs chroniques d'e-cigarettes présentaient une altération de la fonction des vaisseaux sanguins, ce qui pouvait les exposer à un risque accru de maladie cardiaque", a déclaré dans un communiqué Matthew L. Springer, professeur de médecine et de cardiologie à l'université de Californie à San Francisco, qui a mené l’étude. "Cela indique que les utilisateurs chroniques d'e-cigarettes peuvent présenter un risque de maladie vasculaire similaire à celui des fumeurs chroniques", a-t-il ajouté.

Dans cette étude, le professeur Springer et ses collègues ont prélevé des échantillons de sang sur un groupe de 120 volontaires comprenant des utilisateurs de cigarettes électroniques sur un long terme (plus de cinq fois par semaine pendant plus de trois mois), des fumeurs réguliers de cigarettes ordinaires (plus de cinq cigarettes par jour) et des personnes qui ne fumaient ni l’une ni l’autre. Ils ont notamment observé une altération de la fonction des vaisseaux sanguins chez les utilisateurs de cigarette électronique.

Santé cardiaque : combiner vapotage et tabagisme serait encore pire

De plus, Springer et son équipe ont découvert que les cigarettes électroniques avaient des effets cardiovasculaires nocifs différents de ceux causés par la fumée de tabac. "Ces résultats suggèrent que l'utilisation des deux produits ensemble, comme le font de nombreuses personnes, pourrait augmenter leurs risques pour la santé par rapport à leur utilisation individuelle, a expliqué le professeur Springer, on ne s'attendait pas à voir ça."

"Les résultats de cette étude sont importants car ils fournissent de nouvelles preuves" des effets potentiellement néfastes du vapotage sur le cœur, a précisé un des auteurs de la première étude, le Dr Bhatnagar, dans un communiqué. "C'est très préoccupant compte tenu de la croissance rapide de l'utilisation de la cigarette électronique, en particulier chez les jeunes." Les auteurs de ces études soulignent qu'il est nécessaire de continuer à entreprendre des recherches sur ce sujet.