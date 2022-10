Tabagisme : voici l’âge idéal pour arrêter de fumer

L'ESSENTIEL En France, le tabac est responsable de plus de 75.000 décès par an.

Le risque de développer une maladie est lié au nombre de cigarettes fumées chaque jour, mais surtout à la durée durant laquelle on a fumé.

Les fumeurs qui cessent le tabac avant 35 ans ont un taux de mortalité semblable à celui des personnes qui n'ont jamais fumé. C’est ce qu’ont révélé des scientifiques américains, britanniques et malaisiens. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open.

Dangers de la cigarette : les données de 551.388 fumeurs examinées

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont tenté de déterminer les dangers du tabagisme et les avantages de l'arrêt du tabac selon le sexe et l’âge. Pour cela, ils ont utilisé les données de l'US National Health Interview Survey recueillies entre janvier 1997 et décembre 2018 chez des adultes âgés de 25 à 84 ans au moment de l’inscription. Les participants ont été suivis jusqu'au 31 décembre 2019. Au total, les informations de 551.388 personnes ont été analysées. L’équipe a pris en compte leur statut tabagique, l’âge au moment où ils ont commencé à fumer et arrêter la cigarette.

Tabac : 35 ans serait l'âge idéal pour arrêter la cigarette

Selon les résultats, 74.870 décès ont été enregistrés pendant le suivi, plus précisément 36.792 (49,1 %) chez les hommes et 38.078 (50,9 %) chez les femmes. "Le tabagisme actuel était associé à un taux de mortalité, toutes causes confondues, au moins deux fois plus élevé que le fait de ne jamais fumer", peut-on lire dans les recherches. L’arrêt du tabac avant 35 ans était lié à des réductions de la surmortalité associée à la poursuite du tabagisme, en particulier chez les personnes qui ont commencé à fumer jeune. D’après les auteurs, le fait de cesser le tabac entre 35 et 44 ans élèverait le taux de mortalité à 21 % et à 47 % de 45 à 54 ans.