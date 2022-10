Etre enceinte pourrait réduire l'envie de fumer, avant même de le savoir

L'ESSENTIEL Entre 20 et 25 % des femmes enceintes fumeraient, selon le Baromètre de Santé publique France de 2017. Ce tabagisme serait plus fréquent chez les femmes jeunes et les moins diplômées.

Pendant la grossesse, il est recommandé de ne pas fumer ni de s’exposer à la fumée des autres, car le tabac nuit au développement du fœtus.

Cette étude montre que la majorité des fumeuses réduit sa consommation de tabac avant même d'avoir conscience de la grossesse.

La grossesse est généralement une période qui pousse les fumeuses à réduire leur consommation de cigarettes. Mais si, au-delà de toute volonté pour préserver son enfant, il y aurait également un mécanisme biologique derrière cette démarche ? C’est ce que montrent des chercheurs de la Northwestern Medicine aux États-Unis. L’étude a été publiée dans la revue Addiction Biology, le 17 octobre dernier.

1 cigarette en moins par jour avant d’être conscientes de leur grossesse

De nombreuses recherches se sont concentrées sur l’impact du tabac pendant la grossesse pour le bébé, mais la question de savoir comment la grossesse influence le comportement tabagique de la mère n'avait encore jamais été étudiée.

“Avant cet article, on supposait en grande partie que la seule chose qui poussait les fumeuses enceintes à réduire leur consommation était le désir de protéger le bébé”, a déclaré l’auteure et chercheuse principale de l’étude, la Dr Suena Huang Massey, psychiatre et professeure agrégée de psychiatrie et de sciences du comportement et de sciences sociales médicales à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, à Chicago. “Bien que notre étude soutient la découverte de la grossesse en tant qu’événement saillant, les niveaux de tabagisme pendant la grossesse ont commencé à baisser avant que les fumeuses ne soupçonnent qu'elles étaient enceintes.”

Les scientifiques ont étudié deux cohortes distinctes comprenant 416 participantes. Ces femmes fumaient en moyenne un demi-paquet de cigarettes par jour le mois précédent la conception. D’après les résultats, les fumeuses enceintes ont pris une cigarette de moins par jour, avant même de savoir qu’elles attendaient un enfant. Une fois conscientes de leur grossesse, elles ont en moyenne réduit leur consommation de quatre cigarettes supplémentaires au quotidien.

hCG : les hormones de grossesse réduisent-elles l’envie de fumer ?

“De manière frappante, nous avons observé les baisses les plus importantes du tabagisme précisément lorsque les niveaux d’hCG atteignent généralement leur maximum, entre cinq et 10 semaines de grossesse”, a expliqué la chercheuse. La hCG, ou hormone Chorionique Gonadotrope, est sécrétée par le placenta au tout début de la grossesse, et son taux augmente ensuite régulièrement pendant tout le premier trimestre. C’est cette hormone qui est en partie responsable des nausées les premiers mois.

“De plus, les femmes enceintes qui n'arrêtent pas de fumer pendant le premier trimestre (lorsque les niveaux d'hCG sont élevés) sont peu susceptibles d’arrêter avant l’accouchement, même avec l’aide de médicaments ou d’incitations financières”, a précisé la Dr Massey. Selon la spécialiste, l’identification précise de ces processus pourrait conduire “au développement de nouveaux médicaments pour arrêter de fumer”.