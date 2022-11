Cigarettes électroniques : quelles sont les conséquences pour vos dents ?

L'ESSENTIEL Ce n’est pas la première fois que le vapotage est soupçonné de causer du tort à nos dents.

Des recherches précédentes ont montré des liens entre l'utilisation de la cigarette électronique et la maladie des gencives et des dommages à l'émail de la dent.

Les utilisateurs de cigarettes électroniques sont plus susceptibles de développer des caries. C’est ce que révèle une nouvelle étude menée par des professeurs de l’école de médecine dentaire de l’université Tufts, publiée le 23 novembre dans The Journal of the American Dental Association.

Santé bucco-dentaire : le liquide des cigarettes électroniques est mis en cause

L'une des raisons pour lesquelles l'utilisation de la cigarette électronique pourrait contribuer à un risque plus élevé de caries est la teneur en sucre et la viscosité du liquide de vapotage qui, lorsqu’il est inhalé sous forme d'aérosol par la bouche, colle aux dents. De plus, les aérosols de vapotage modifient le microbiome oral, le rendant plus hospitalier aux bactéries responsables de la carie. Il a également été observé que le vapotage semble favoriser la carie dans des zones où elle ne se produit généralement pas, comme le bord inférieur des dents de devant.

La Pr Karina Irusa, autrice principale de l’étude, soupçonne que cette nouvelle découverte n’est peut-être qu’un avant-goût de l’ensemble des dommages que pourrait causer le vapotage à la bouche. "L'étendue des effets sur la santé dentaire, en particulier sur la carie dentaire, est encore relativement inconnue”, explique-t-elle dans un communiqué.

Pour cette étude, elle et ses collègues ont analysé les données de plus de 13.000 patients âgés de plus de 16 ans qui ont été traités dans les cliniques dentaires de Tufts de 2019 à 2022. Ils ont découvert qu’il y avait une différence statistiquement significative dans les niveaux de risque de carie dentaire entre le groupe des utilisateurs de e-cigarette et le groupe de ceux qui n’en utilisent pas. Quelque 79 % des patients vapoteurs ont été classés comme présentant un risque élevé de caries, contre 60 % environ du groupe témoin. Les chercheurs n'ont pas demandé aux patients vapoteurs s'ils utilisaient des appareils contenant de la nicotine ou du THC, bien que la nicotine soit plus courante.

E-cigarette : les recommandations des chercheurs aux dentistes

"Il est important de comprendre qu'il s'agit de données préliminaires, déclare Irusa. Ce n'est pas concluant à 100 %, mais les gens doivent être conscients de ce que nous observons." D'autres études doivent être menées et Irusa souhaite examiner de plus près comment le vapotage affecte la microbiologie de la salive.

Les chercheurs de l'université Tufts recommandent tout de même aux dentistes de poser régulièrement des questions sur l'utilisation de la cigarette électronique dans le cadre des antécédents médicaux d'un patient, notamment les dentistes pédiatriques qui reçoivent des adolescents.

Ils suggèrent également que les patients qui utilisent des cigarettes électroniques devraient être pris en compte pour un "protocole de gestion des caries plus rigoureux", qui pourrait inclure un dentifrice au fluorure et un rinçage au fluorure sur ordonnance, des applications de fluorure au bureau et des examens plus souvent que deux fois par an.