Les cigarettes électroniques rendent les ados et les enfants accros à la nicotine

L'ESSENTIEL Des études montrent que le vapotage est devenu une porte d'entrée vers la dépendance à la nicotine chez les adolescents, car beaucoup de ceux qui l'adoptent n'ont jamais fumé auparavant.

En octobre 2022, les Centres pour le contrôle des maladies et de la prévention américains ont constaté que la consommation d'e-cigarette chez les collégiens et les lycéens aux Etats-Unis avait augmenté de 24 % depuis 2021.

Des chercheurs du Massachusetts General Hospital for Children ont étudié le phénomène du vapotage chez les jeunes. Ils affirment que ces appareils engendrent une dépendance plus importante que les cigarettes combustibles et que certains consommateurs ont encore l’âge d’aller à l’école, vapotant dans les cinq minutes qui suivent leur lever le matin.

Certaines e-cigarettes rendent la nicotine plus facile à inhaler

En effet, certaines cigarettes électroniques constituent une forme de nicotine plus douce et plus agréable au goût, connue sous le nom de “sels de nicotine” ou “nicotine protonée”. "Certaines e-cigarettes modernes utilisent de la nicotine protonée pour rendre la nicotine plus facile à inhaler", commente l'équipe de chercheurs.

"Les premières e-cigarettes ne délivraient pas de nicotine aussi efficacement que les cigarettes car elles délivraient de la nicotine à base libre difficile à inhaler, écrivent les auteurs de l'étude. Cette situation a changé avec l'introduction en 2015 des produits Juul (Juul Labs Inc.), qui ont ajouté de l'acide benzoïque à l'e-liquide de nicotine pour abaisser le niveau de pH et former de la nicotine protonée."

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, sont basés sur le suivi de plus de 151.000 élèves de la sixième à la terminale entre 2014 et 2021.

Dépendance : les jeunes vapotent plus jeunes et avec plus d'intensité

"L'âge du début de la consommation de la cigarette électronique a diminué et l'intensité de l'utilisation et de la dépendance a augmenté entre 2014 et 2021, rapporte l'équipe. En 2019, plus d'utilisateurs de cigarettes électroniques consommaient leur produit dans les 5 minutes suivant le réveil par rapport aux consommateurs de cigarettes classiques."

Les auteurs de l'étude recommandent aux cliniciens de se préparer à lutter contre la dépendance des jeunes à ces nouveaux produits à base de nicotine hautement addictifs. “Une réglementation plus stricte est nécessaire, y compris des interdictions complètes de la vente de produits du tabac aromatisés”, conclut l’équipe de chercheurs.