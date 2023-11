Puff, snus, perles : ces produits prisés par les ados sont «de nouvelles portes d’entrée à la nicotine»

L'ESSENTIEL De nouveaux produits du tabac arrivent sur le marché et sont plébiscités par les adolescents.

Cela inquiète les associations de lutte contre le tabagisme.

Elles appellent à davantage de réglementation sur ces nouveaux produits de la nicotine.

Les jeunes sont trop exposés au tabagisme et à la nicotine. C’est le constat de deux associations de lutte contre le tabac. Elles déplorent l’utilisation massive de certains nouveaux produits du tabac par les adolescents, qui les exposent aux dangers du tabagisme, et appellent à davantage de réglementation.

Un appel à interdire la cigarette électronique jetable

Dans quelques semaines, les députés doivent débattre de l’interdiction de la cigarette électronique jetable, appelée Puff. Dans un communiqué paru le 15 novembre, l’alliance contre le tabac les appelle à voter pour cette interdiction. Avec l’institut BVA, elle a réalisé un sondage auprès des 13-16 ans pour observer les usages de ce produit. "Tout comme l’an dernier, la popularité de la Puff a toutes les raisons d’inquiéter : malgré les nombreuses voix qui se sont élevées contre ce produit, 15 % des ados l’ont déjà utilisé et parmi eux, 47 % ont commencé leur initiation à la nicotine à travers ce dispositif (contre 28 % en 2023, soit +19 pts)", constate l’ACT.

Cigarette électronique jetable : une image "cool" auprès des jeunes

La Puff est devenue aussi populaire que les autres produits du tabac : elle est dans le trio de tête des produits tabagiques et nicotiniques les plus utilisés par les adolescents. Elle bénéficie, par ailleurs, d’une image positive : 82 % des jeunes estiment qu’il est "plus cool" d’utiliser des Puffs que de fumer des cigarettes "classiques". Pour Loïc Josseran, Président de l’ACT-Alliance contre le tabac, il est urgent de l’interdire. "Cette bataille ne doit pas nous faire oublier le combat plus global qui nous attend : freiner les offensives des industriels qui multiplient les initiatives (sachets, perles de nicotine, etc.) pour faire entrer nos jeunes sur le marché de l’addiction, alerte-t-il. Il est urgent de mettre en place une réglementation commune à tous ces produits qui ne visent qu’une chose : rendre addicts nos enfants dès le plus jeune âge pour assurer la prospérité de leur business."

Tabagisme : de nouveaux produits pour attirer les jeunes

Selon l’association, de nombreux jeunes ont entendu parler d’autres produits du tabac et de la nicotine comme la snus, des sachets de nicotine qui se sucent ou se chiquent ou les perles de nicotine. Le Comité national contre le tabagisme appelle à davantage de réglementation sur ces produits. "Ces produits n’ont pas été pensés pour faciliter le sevrage tabagique des fumeurs mais comme de nouvelles portes d’entrée à la nicotine", prévient le professeur Yves Martinet, président du CNCT. Il précise que "la nicotine est une drogue dure et une fois qu’on en est addict, on peut difficilement s’en séparer".

Nouveaux produits du tabac : il faut davantage de réglementation

Or, ces nouveaux produits du tabac ne sont pas soumis à la réglementation notamment concernant la publicité. "La publicité pour le tabac, y compris pour le tabac chauffé, est quant à elle totalement interdite, rappelle le CNCT. Certains produits oraux, comme les sachets et perles de nicotine échappent à cette réglementation." Pour l’association, il est primordial de réglementer davantage ces produits en s’appuyant sur les dispositifs actuellement utilisés pour les produits du tabac : fiscalité spécifique, interdiction des arômes, interdiction de la publicité, suppression des étals de produit, etc. "Pour les nouveaux produits actuellement présents de manière encore limitée comme les sachets et perles de nicotine et pour les produits à venir contenant de la nicotine, qu’ils soient fumés ou à usage oral, le CNCT recommande de les interdire purement et simplement à l’instar de la Belgique", conclut le CNCT. Selon Génération Sans Tabac, l’usage des cigarettes électroniques chez les jeunes a triplé entre 2017 et 2022.