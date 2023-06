Le vapotage serait bien une porte d’entrée vers le tabagisme

L'ESSENTIEL La cigarette électronique aide certains fumeurs à arrêter de fumer ou à réduire leur consommation.

Selon une étude, elle est davantage une consommation liée au tabagisme qu'un substitut car les gens passent régulièrement de l'un à l'autre.

Pour certaines personnes, elle serait même une porte d'entrée vers le tabagisme.

Depuis le début de leur commercialisation, au début des années 2000, les cigarettes électroniques interrogent. Permettent-elles vraiment le sevrage tabagique ? Sont-elles dangereuses pour la santé ? Peuvent-elles conduire des personnes à fumer ? Des scientifiques néo-zélandais ont travaillé sur cette dernière question. Dans Drug and Alcohol Review, ils présentent leurs conclusions.

Une étude sur les habitudes liées au tabac et à la cigarette électronique

"À l'échelle mondiale, l'utilisation de vapoteuses, ou cigarettes électroniques, est en augmentation, précisent-ils en préambule de leur étude. Bien que le vapotage soit moins nocif que le tabagisme et puisse aider les fumeurs à arrêter de fumer, il est également possible que le vapotage conduise à fumer." Pour le savoir, les auteurs ont analysé les données d’une vaste étude sur les habitudes des Néo-zélandais, réalisée entre 2018 et 2020. Ils ont constaté que la prévalence du tabagisme diminuait au fil du temps, alors que celle du vapotage augmentait. "Aucune différence n'a été observée dans la probabilité de transition du tabagisme au vapotage ou vice versa, ce qui indique que l'une ou l'autre des voies était tout aussi probable", notent-ils. Les données varient selon les années : en 2018, ceux qui vapotaient étaient plus susceptibles de commencer à fumer que ceux qui fumaient de commencer à vapoter, alors qu'en 2019, l'effet inverse a été constaté.

Cigarette électronique : elle n’aide pas vraiment au sevrage tabagique

Andre Mason, l’auteur principal de cette étude, estime que si la cigarette électronique a été initialement "saluée comme un nouvel outil pour aider les gens à arrêter de fumer, à ce jour, il n’y a pas de preuves cohérentes". Avec son équipe, ils n’ont pas trouvé d'élément permettant de prouver que le vapotage facilitait le sevrage tabagique. "Au lieu de cela, il y a des transitions fréquentes entre fumer et vapoter, développe-t-il. (…) Contrairement à certains espoirs, le vapotage est apparu comme un simple comportement lié au tabagisme plutôt qu'un substitut à celui-ci qui aide les gens à arrêter de fumer."

Comment expliquer la baisse du tabagisme ?

Pour autant, l’étude démontre qu’il y a une baisse de la consommation de tabac au fil des années. Pour les auteurs, elle n’est pas forcément la conséquence de l’utilisation de la cigarette électronique. "La baisse peut être due à d'autres facteurs, tels que des campagnes de marketing axées sur les effets négatifs sur la santé et l'augmentation du prix d'achat de cigarettes", estiment-ils. "De plus, et c’est peut-être plus inquiétant, le vapotage semblait tout aussi susceptible d'augmenter la consommation de cigarette que d'avoir un effet de sevrage", relève Andre Mason. Pour le chercheur, il est nécessaire que de nouvelles politiques de prévention soient mises en place, pour faire en sorte que le passage de la cigarette au vapotage soit plus fréquent que l’inverse.