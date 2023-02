Le CBD semble prometteur pour réduire le tabagisme selon une étude

L'ESSENTIEL Le CBD inhibe une enzyme clé du métabolisme de la nicotine, appelée CYP2A6.

L'activité de cette enzyme a été inhibée de 50 % avec des concentrations de CBD relativement faibles.

Cela pourrait permettre aux fumeurs dépendants à la nicotine de ralentir leur besoin d'en consommer davantage.

Dans le cadre d’une étude dont les résultats ont été récemment publiés dans la revue Chemical Research in Toxicology, une équipe dirigée par des chercheurs de l'université de l'État de Washington (WSU) a testé les effets du cannabidiol (CBD), un composant non psychoactif du cannabis, sur des échantillons de tissus et de cellules de foie humains.

Ils ont découvert que le CBD inhibe une enzyme clé du métabolisme de la nicotine. Pour les dépendants à la nicotine, le ralentissement du métabolisme pourrait leur permettre d'attendre plus longtemps avant de ressentir le besoin d'en consommer davantage, évitant ainsi toutes les substances nocives présentes dans la fumée de cigarette.

"L'objectif est de réduire les méfaits du tabagisme"

Des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour confirmer ces effets chez l'homme et déterminer les niveaux de dosage, mais ces résultats sont prometteurs selon les chercheurs à l'origine de l’étude. “Toute la mission est de réduire les méfaits du tabagisme, qui ne proviennent pas de la nicotine en soi, mais de tous les cancérigènes et autres produits chimiques présents dans la fumée de tabac”, a déclaré Philip Lazarus, professeur de sciences pharmaceutiques à la WSU et auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Bien que souvent considérées comme moins nocives, de nombreuses autres méthodes d'administration de nicotine, notamment le vapotage, le tabac à mâcher ou le snus, contiennent également des produits chimiques pouvant causer le cancer ou d'autres maladies.

Dans cette étude, les chercheurs ont testé le CBD et son principal métabolite, le 7-hydroxycannabidiol, sur des microsomes de tissus hépatiques (du foie) humains ainsi que sur des microsomes de lignées cellulaires spécialisées qui leur ont permis de se concentrer de façon individuelle sur des enzymes liées au métabolisme de la nicotine. Un métabolite est une substance organique qui entre dans le processus métabolique, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur de chaque cellule d'un être vivant. Un microsome est une très petite particule de la partie de la cellule qui entoure le noyau que l'on parvient à isoler grâce à une méthode de centrifugation, à l'aide d'appareils tournant à une vitesse supérieure à 20.000 tours par minute.

Pas besoin de bea, ucoup de CBD pour avoir un effet contre la nicotine

Ils ont découvert que le CBD inhibe plusieurs de ces enzymes, dont la principale du métabolisme de la nicotine, appelée CYP2A6. D'autres recherches ont montré que plus de 70 % de la nicotine est métabolisée par cette enzyme chez la majorité des fumeurs. L'impact du CBD sur cette enzyme spéciale est apparu assez fort, inhibant son activité de 50 % avec des concentrations de CBD relativement faibles. "En d'autres termes, il semble que vous n'ayez pas besoin de beaucoup de CBD pour voir l'effet", explique Philip Lazarus.

L'équipe du professeur développe actuellement une étude clinique pour examiner les effets du CBD chez les fumeurs, en mesurant les niveaux de nicotine dans leur sang par rapport aux fumeurs prenant un placebo sur une période de six à huit heures. Ils espèrent ensuite mener une étude beaucoup plus vaste sur la dépendance au CBD et à la nicotine.