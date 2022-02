La science le confirme : le CBD permet de lutter contre l’anxiété et les troubles du sommeil

L'ESSENTIEL Selon le Conseil constitutionnel, le CBD n’est pas considéré comme un stupéfiant car il ne se caractérise pas par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé.

C’est prouvé : le CBD permettrait de réduire l’anxiété, de mieux dormir et d’améliorer le bien-être.

Antalgiques, antioxydantes, anti-inflammatoires… Le cannabidiol renfermerait de nombreuses propriétés. "Malgré la taille massive et croissante du marché, il existe encore peu de données sur l'efficacité des produits cannabinoïdes en vente libre en raison du coût, de la vitesse et des limites d'échelle de l'approche actuelle de la recherche scientifique", a déclaré Jeff Chen, cofondateur et PDG de Radicle Science, un modèle de recherche pharmaceutique et universitaire, dans un communiqué. C’est pourquoi il a décidé avec son équipe de réaliser une étude, appelée "ACES (Advancing CBD Education and Science)", afin de montrer les effets du cannabidiol sur l’anxiété et le sommeil.

Ces travaux, qui ont eu lieu en vie réelle pendant quatre semaines, se sont appuyés sur une approche virtuelle. Ils ont été menés auprès de 2.704 personnes âgées de 21 ans ou plus. Les participants souffraient d’anxiété, de douleurs chroniques et de troubles du sommeil. Les volontaires ont été divisés en 14 groupes. Selon les données publiées par le site Medscape, 13 groupes de 208 adultes ont bénéficié d’un des 13 extraits oraux de CBD disponibles sur le marché et le dernier groupe était un groupe témoin composé de 296 personnes.

Le CBD aurait un réel impact sur le bien-être, l’anxiété et le sommeil

D’après les recherches, le critère de jugement était axé sur les changements "cliniquement significatifs", définis comme "des améliorations distinctes et palpables de la qualité de vie". Les résultats provisoires de l’étude sont prometteurs. Et pour cause, les participants ont fait état d’une amélioration de 71 % de leur bien-être. En outre, 63 % des volontaires ont déclaré avoir ressenti une réduction de leur anxiété et 61 % ont vu leur sommeil s’améliorer. "Les produits à base de CBD ont apporté des avantages moindres en matière de gestion de la douleur, moins de la moitié (47 %) ayant constaté des améliorations significatives", peut-on lire sur le site de Medscape.

"Il devient presque impossible d'étudier les composés cannabinoïdes, même dans le cadre d'essais contrôlés randomisés, en raison de la multiplication des réponses placebo. Si l'on ajoute à cela le fait que les consommateurs ont la notion erronée que les médicaments à base de cannabis sont miraculeux, les attentes sont si élevées que tout le monde pense qu'il s'agit de la vraie substance, même s'il s'agit d'un groupe placebo", a expliqué Ethan Russo, co-auteur de l'étude et expert scientifique pour Radicle Science.