Le CBD contre la douleur : efficace ou placebo ?

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont trouvé des améliorations dans les mesures de la douleur apportées par les effets pharmacologiques du CBD et les effets psychologiques du simple fait de s'attendre à avoir obtenu du CBD.

D'autres recherches sont nécessaires pour comprendre le rôle du CBD sur la douleur qui est un phénomène multidimensionnel influencé à la fois par des éléments biologiques et psychologiques.

Grâce à ses effets supposés de réducteur de stress, de traitement de soin de la peau ou encore d’analgésique, le cannabidiol, ou CBD, a explosé en popularité ces dernières années. Parmi les bienfaits mis en avant de ce produit se trouve également une action anti-douleur. Face au manque de preuves scientifiques sur ce point, des chercheurs américains de l’université de Syracuse ont étudié la question en examinant l’influence que pourrait avoir l’effet placebo. Leurs résultats, présentés dans la revue Experimental and Clinical Psychopharmacology, n’affirment pas avec certitude une réduction de la douleur mais suggèrent que le CBD réduit fortement l'inconfort de la douleur.

Démêler le vrai du faux du placebo

La question du placebo est importante dans les effets du CBD tant certains semblent ne plus jurer que par ça quand d’autres crient à son inefficacité. “C'est une bonne question, car nous savons que le simple fait de dire à quelqu'un qu'une substance a la capacité de soulager sa douleur peut en fait entraîner des changements importants dans sa sensibilité à la douleur. C'est ce qu'on appelle les effets d'attente”, précise Martin De Vita, auteur principal de l’étude.

Des résultats surprenants

Pour comprendre concrètement les effets du CBD, les chercheurs ont mené la toute première revue complète et méta-analyse d'études expérimentales évaluant les effets de ce médicament à base de cannabis sur la douleur. En plus, ils ont mené une série d’expérimentations sur des participants sur qui ils ont induit une douleur thermique, ce qui leur a permis d'évaluer comment le système neurologique du receveur y réagit. “Ensuite, nous administrons un médicament, comme du CBD pur ou un placebo, puis réévaluons leurs réponses à la douleur et voyons comment elles changent en fonction de la substance administrée”, ajoute Martin De Vita.

L'équipe a ensuite dit à certains participants qui avaient pris le placebo qu'ils avaient reçu du CBD, tandis que d'autres qui avaient effectivement pris du CBD ont été informés qu'ils avaient reçu le placebo. “De cette façon, nous pouvions déterminer si c'était le médicament qui soulageait la douleur, ou si c'était l'attente qu'ils avaient reçu le médicament qui réduisait leur douleur, affirme Martin De Vita.

La douleur, un phénomène multidimensionnel

“Ce que nous avons trouvé après avoir mesuré plusieurs résultats de douleur différents, c'est qu'il s'agit en fait d'un peu des deux, affirme le chercheur. C'est-à-dire que nous avons trouvé des améliorations dans les mesures de la douleur causées par les effets pharmacologiques du CBD et les effets psychologiques du simple fait de s'attendre à avoir obtenu du CBD. C'était assez remarquable et surprenant.”

De plus amples recherches sont nécessaires pour comprendre ce phénomène. “La douleur est un phénomène multidimensionnel influencé à la fois par des éléments biologiques et psychologiques, poursuit l’auteur principal de l’étude. L'intensité de la douleur, par exemple, dénote un élément ‘sensoriel’ de la douleur, tandis que l'inconfort suggère un élément ‘efficace’ ou mental de la douleur. Si vous considérez la douleur comme le bruit nocif provenant d'une radio, le volume peut représenter l'intensité de la douleur, tandis que la station peut représenter l’inconfort.”