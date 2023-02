Tabagisme : ce médicament permet d'arrêter de fumer en 25 jours

L'ESSENTIEL Le Todacitant est le seul médicament pour arrêter de fumer remboursé en Espagne.

Selon la Haute Autorité de santé, chaque année 750.000 personnes arrêtent de fumer durant au moins un an en France.

Patchs, comprimés, gommes à mâcher, sprays… Les solutions pour arrêter de fumer ne manquent pas. Mais un nouveau médicament, le Todacitan, promet de faire arrêter les fumeurs en 25 jours.

Un médicament efficace pour arrêter de fumer…

Ce traitement est commercialisé en Espagne depuis le 1er février dernier et remboursé par la sécurité sociale pour les personnes ont déjà essayé d’arrêter la cigarette et qui en fument plus de 10 par jour.

Le Todacitan est composé de cytisine, une substance d'origine végétale qui est déjà utilisée dans les pays de l’Europe de l’Est comme traitement pour arrêter de fumer. Selon une étude publiée dans la revue The News England Journal of Medicine, elle serait même plus efficace que la nicotine.

Pour prendre le traitement, les fumeurs doivent suivre plusieurs étapes. Pendant les trois premiers jours ils continuent de fumer, mais ils doivent prendre six comprimés par jour, c’est-à-dire un toutes les deux heures. Ensuite, à partir du quatrième jour, ils arrêtent de fumer mais ils doivent prendre un comprimé toutes les 2,5 heures jusqu’au douzième jour. Enfin, le lendemain, la dose est réduite jusqu'à la fin du traitement.

D’après le pneumologue Carlos Rábade, le pourcentage de réussite de ce traitement serait très élevé et les patients en seraient contents. Il serait aussi bien toléré, avec comme seuls effets indésirables des troubles gastro-intestinaux, légers à modérés.

…autorisé en Espagne mais pas en France

Néanmoins, même si vous êtes un gros fumeur, faites attention aux contre-indications : une hypersensibilité à la substance active ou aux excipients contenus dans le médicament, une angine de poitrine instable, un infarctus du myocarde récent, des arythmies cliniquement pertinentes ou significatives, un accident vasculaire cérébral récent. Il n’est pas recommandé d’utiliser ce médicament en cas de grossesse et d'allaitement ou d'utilisation de contraceptifs hormonaux, de traitements antiépileptiques et de traitements antituberculeux.

La cytisine sous forme médicamenteuse est donc autorisée en Espagne ainsi que dans une vingtaine de pays mais pas en France. "Les industries pharmaceutiques ne s'intéressent pas à cette molécule car elle est peu rentable : sa commercialisation en France n'engendrerait que de faibles bénéfices", explique Henri-Jean Aubin, chef de l'équipe de recherche Addictologie à l'INSERM, qui souligne que "la cytisine est digne d'intérêt".

En Espagne, le traitement coûte environ 116 euros pour 100 comprimés.