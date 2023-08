Tabagisme : commencer à fumer avant 20 ans rendrait plus addict

L'ESSENTIEL Les personnes qui commencent à fumer avant 20 ans ont des scores de dépendance plus élevés.

Elles ont aussi plus de mal à arrêter de fumer, comparativement aux fumeurs qui ont commencé après 20 ans.

En France, près de 12 millions de personnes fument quotidiennement.

Un collégien sur cinq déclare avoir déjà fumé et l’expérimentation s’accélère nettement entre les classes de 5ème et de 4ème, progressant de 14,0 % à 26,1 %, selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Chez les élèves de 3ème, ils sont déjà 6,5 % à se déclarer fumeurs quotidiens. Cela peut avoir des conséquences sur l’addiction à l’âge adulte.

556 personnes ont commencé à fumer avant 20 ans

Selon une nouvelle étude présentée au congrès de l’European Society of Cardiology (ESC). Les chercheurs ont découvert que les fumeurs qui ont commencé avant 20 ans étaient plus dépendants et avaient plus de mal à arrêter par la suite.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les données de 1.382 fumeurs âgés en moyenne de 58 ans, dont 30 % de femmes, qui avaient consulté dans une clinique de sevrage au Japon. Grâce à un questionnaire, leur niveau de dépendance à la nicotine a été déterminé : faible (score 1-2), faible à modérée (3-4), modérée (5-7) ou élevée (8 ou plus). Les participants ont été divisés en deux groupes en fonction de l'âge auquel ils ont commencé à fumer : 556 fumeurs étaient dans celui des moins de 20 ans et 826 dans l’autre.

Plus de mal à arrêter le tabac chez les jeunes fumeurs

D'après les résultats, les adultes du premier groupe fumaient plus de cigarettes par jour (25 contre 22), avaient des niveaux de monoxyde de carbone respiratoire et des scores de dépendances plus élevés (7,4 contre 6,3). En outre, 46 % des participants ont réussi à arrêter de fumer, contre 56 % dans le deuxième groupe. Après les calculs des scientifiques, ceux du premier groupe étaient 30 % moins susceptibles de réussir à arrêter de fumer.

Enfin, les chercheurs ont divisé les participants en quatre groupes, en fonction de l’âge où ils ont commencé à fumer : 17 ans ou moins, 18 à 19 ans, 20 à 21 ans et 22 ans ou plus. Leurs scores de dépendance étaient respectivement de 7,5, 7,2, 6,7 et 6, ce qui montre que la dépendance est moins forte plus on commence à fumer tard.

"Nos résultats montrent que le fait de commencer à fumer tôt est lié à une dépendance plus élevée à la nicotine, même chez les jeunes adultes, indique le Dr Koji Hasegawa, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. L’augmentation de l’âge légal pour acheter du tabac à 22 ans ou plus pourrait contribuer à la réduction du nombre de personnes dépendantes à la nicotine et exposées au risque de conséquences néfastes sur leur santé.”