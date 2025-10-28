Les yeux peuvent prédire le risque cardiovasculaire

Nos yeux révèlent notre état de santé. Selon une étude parue dans Sciences Advances, et réalisée par des chercheurs de l’université McMaster au Canada, les vaisseaux sanguins oculaires sont des indicateurs de l’état de santé, notamment cardiovasculaire. "L'œil offre une vision unique et non-invasive du système circulatoire, explique Marie Pigeyre, autrice principale de ces travaux. Les modifications des vaisseaux sanguins rétiniens reflètent souvent celles qui se produisent dans les petits vaisseaux du corps."

Des scanners rétiniens pour évaluer le vieillissement et la santé cardiovasculaire

La scientifique et son équipe se sont appuyées sur différentes sources de données : des scanners de rétine, des données génétiques et des analyses d'échantillons sanguins. Au total, ils ont rassemblé les informations de plus de 74.000 participants, issus de quatre cohortes. Les chercheurs canadiens ont constaté que les personnes avec des vaisseaux sanguins plus simples et moins ramifiés avaient un risque accru de maladies cardiovasculaires. Ils présentaient également des signes de vieillissement biologique comme une inflammation accrue et une espérance de vie plus courte. "En reliant les scanners rétiniens, la génétique et les biomarqueurs sanguins, nous avons découvert des voies moléculaires qui contribuent à expliquer l'impact du vieillissement sur le système vasculaire", développe la professeure agrégée au Département de médecine de l'Université McMaster.

De futurs médicaments pour ralentir le vieillissement vasculaire ?

Ces travaux leur ont aussi permis d’analyser des biomarqueurs sanguins et de les croiser avec des données génétiques. Ainsi, les chercheurs ont découvert des causes biologiques potentielles, expliquant certaines modifications des vaisseaux sanguins oculaires. Cela leur a permis d'identifier des protéines susceptibles de favoriser le vieillissement et la maladie. "Deux des protéines les plus remarquables sont la MMP12 et le récepteur IgG–Fc IIb, toutes deux liées à l'inflammation et au vieillissement vasculaire", précisent-ils. Elles pourraient devenir des cibles pour de futurs médicaments. "Nos résultats suggèrent des cibles médicamenteuses potentielles pour ralentir le vieillissement vasculaire, réduire le fardeau des maladies cardiovasculaires et, à terme, améliorer l'espérance de vie", conclut le Dr Pigeyre.

Scanner rétinien : un moyen de faciliter le diagnostic des maladies liées à l'âge

Les conclusions de cette étude pourraient aussi permettre de faciliter le diagnostic de certaines pathologies. Les auteurs rappellent qu’aujourd’hui, les maladies liées à l’âge, comme celles liées au système cardiovasculaire ou la démence, sont dépistées après de nombreux tests. "On espère que les scanners rétiniens, à eux seuls, pourront un jour constituer un moyen rapide et accessible d'évaluer le vieillissement et le risque cardiovasculaire, mais pour l'instant, une évaluation clinique plus approfondie est nécessaire pour obtenir un tableau complet", indiquent-ils.