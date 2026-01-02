  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Dry January

Défi de janvier : un Français sur deux est prêt à mettre l’alcool en pause

Depuis plusieurs années, janvier n’est pas seulement le premier mois de l’année, il est aussi le mois sans alcool. Selon un nouveau sondage, la moitié des Français qui consomme de l’alcool serait prête à relever le défi.

L'ESSENTIEL
  • Un Français sur deux envisage de participer au Défi de janvier en 2026.
  • 72 % des moins de 35 ans déclarent avoir envie de le faire contre 39 % des plus de 50 ans.
  • 56 % des participants souhaitent avant tout améliorer leur santé et leur bien-être.

Vous êtes à la recherche d’une bonne résolution ou d’un challenge pour cette nouvelle année ? Vous pouvez participer au défi de Janvier, le pendant français du Dry January. La mission : ne pas boire d’alcool durant un mois. Si vous décidez de le relever, vous ne serez pas seul !

Selon une enquête nationale Toluna Harris Interactive menée pour le compte du collectif associatif portant la campagne, un Français sur deux qui consomme de l’alcool se dit prêt à faire une pause.

Défi de janvier : les jeunes sont les plus motivés

Sur les huit Français sur 10 qui consomment de l’alcool, la moitié a confié aux sondeurs avoir envie de participer au Défi de janvier cette année. Concrètement, 31 % envisagent de ne pas boire d’alcool du tout pendant les 31 premiers jours de 2026. 19 % des personnes interrogées visent simplement une réduction de leur consommation.

Les jeunes adultes sont les plus motivés à se lancer dans le Dry January. 72 % des moins de 35 ans envisagent, en effet, d’y participer, alors qu’ils ne sont que 39 % des plus de 50 ans. "Un écart générationnel qui illustre une évolution sociétale du rapport à l’alcool, notamment chez les nouvelles générations, plus enclines à questionner leurs habitudes de consommation", estime le collectif associatif dans son communiqué.

SUR LE MÊME THÈME

Sommeil, anxiété, bien-être : un défi bénéfique pour la santé

L’amélioration de la santé et du bien-être est la principale motivation des futurs participants pour dire stop aux boissons alcoolisées pendant un mois (56 %). Et leurs efforts devraient porter leurs fruits. En effet, une enquête scientifique menée lors du défi de janvier 2025 avait révélé que 70 % des volontaires avaient ressenti une amélioration de leur bien-être psychologique pendant leur mois sans alcool. 60 % avaient constaté une amélioration durable de leur sommeil. Ils ont également rapporté une amélioration de la concentration et de la mémoire et une baisse de l’anxiété.

Une étude parue récemment dans la revue Alcohol and Alcoholism, présentait un constat similaire. Les volontaires ayant réussi à s'abstenir durant 31 jours présentaient une amélioration des résultats biologiques (meilleur sommeil, humeur, perte de poids, une amélioration de leur fonction hépatique et de leur tension artérielle). De plus, les personnes n’ayant pas tenu le mois entier affichaient aussi des bénéfices.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026