Dry January : 5 conseils pour le réussir

L'ESSENTIEL Le Dry January consiste à ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier.

Cette initiative a été lancée en 2013 par l’organisation Alcohol Change UK.

En plus d'augmenter les probabilités de cancers et de maladies cardiovasculaires, la consommation d'alcool, même modérée, serait en effet associée à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer.

Le Dry January, le "janvier sec" en français, peut être l'occasion de prendre soin de sa santé en arrêtant de boire de l'alcool pendant un mois. Ce mouvement est en réalité une campagne qui a été lancée en 2013 par l’organisation Alcohol Change UK. En France, elle est adaptée par un collectif d’associations et de réseaux nationaux sous l’appellation #LeDéfiDeJanvier. Cette période d'abstinence peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, tels qu'un meilleur sommeil, plus d'énergie et une perte de poids. L'école de médecine de Harvard a partagé 5 conseils pour réussir à se passer de l'alcool sans difficulté pendant un mois.

Dry January réussi : trouver une boisson non alcoolisée de substitution

Dans les situations sociales ou lorsque vous avez envie d'un cocktail après une longue journée, optez pour des boissons sans alcool comme l'eau pétillante, les sodas ou les mocktails (cocktails sans alcool). Certaines marques de bière ou de vin sans alcool sont également une option, mais vérifiez toujours l'étiquette pour vous assurer qu'elles contiennent moins de 0,5 % d'alcool par volume. Faites attention à la teneur en sucre de ces boissons, privilégiez celles à faible teneur en sucre. "Le sucre est souvent ajouté à ces boissons pour en améliorer le goût", met en effet en garde Dawn Sugarman, psychologue spécialiste des troubles liés aux addictions à l'hôpital McLean affilié à l'université de Harvard.

Un mois sans alcool : évitez les tentations

Pour éviter toute tentation, gardez l'alcool hors de votre maison. Lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, apportez vos propres boissons. En effet, si vous sortez dans des endroits où le vin, le whisky, la vodka, le rhum, le champagne ou encore le prosecco peuvent "couler à flots", il est mieux d'avoir des alternatives non alcoolisées à portée de main.

Dry January : ne le faites pas seul

Informez vos amis et votre famille de vos intentions de participer au Dry January et encouragez-les à vous soutenir. Mieux encore, demandez leur de relever le défi avec vous. Avoir un groupe de soutien peut vous aider à rester motivé et responsable. Organisez des activités ensemble qui ne nécessitent pas de consommation d'alcool, comme des sorties au cinéma, des promenades ou des rencontres dans des cafés.

N'abandonnez pas le dry january

Si vous faites une erreur et que vous buvez de l'alcool pendant le mois de janvier, ne vous sentez pas coupable. Le plus important est de ne pas abandonner. Reprenez le défi dès le lendemain et continuez votre parcours sans culpabiliser. Utilisez cette rechute comme une opportunité d'apprendre et de renforcer votre détermination. N'hésitez pas à demander le soutien de vos proches ou d'un professionnel de la santé si vous en ressentez le besoin.

Prolongez ou modifiez votre attitude envers l'alcool

Si vous réussissez le défi du Dry January, vous pourriez envisager de prolonger la période d'abstinence ou de modifier votre attitude envers l'alcool. Dawn Sugarman explique, en effet, qu'il est courant que les participants perdent leurs envies d'alcool et réalisent que boire n'a pas besoin d'occuper une place aussi importante dans leur vie pendant ce chalenge. Profitez donc de ces 30 jours pour évaluer votre relation avec l'alcool et déterminer ce qui est le mieux pour vous et votre santé.

Toutefois, en cas de difficultés ou de problèmes liés à l'alcool plus graves, il est recommandé de demander l'aide d'un professionnel de la santé. Bonne chance à tous ceux qui entreprennent le Dry January !