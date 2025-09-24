Vieillissement : un test sanguin pour prédire l’âge de nos différents organes

L'ESSENTIEL Un nouveau test sanguin permet de mesurer le vieillissement de 11 systèmes physiologiques, comme le cœur, le cerveau ou le système immunitaire.

Plus précis que les anciennes horloges épigénétiques, il prédit mieux certaines maladies.

Cette approche ouvre la voie à une médecine plus personnalisée et ciblée.

Nous ne vieillissons pas d'un seul bloc. Tandis que certains organes restent jeunes et fonctionnels, d'autres peuvent s'user plus rapidement, influencés par nos habitudes de vie, notre environnement ou notre génétique. Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Aging révèle une avancée majeure : un simple test sanguin capable de mesurer le vieillissement de 11 systèmes physiologiques différents.

Un regard personnalisé sur le vieillissement

Jusqu'à présent, les scientifiques utilisaient des "horloges épigénétiques" pour estimer l'âge biologique à partir de l'ADN. Mais ces méthodes, bien que plus précises que l'âge chronologique, restent trop génériques. L'équipe de chercheurs a donc mis au point le test "Systems Age", capable d'évaluer l'âge biologique de systèmes clés : cœur, poumons, cerveau, système immunitaire, métabolique, entre autres.

Pour ce faire, les chercheurs ont analysé les données médicales de quelques 7.500 personnes : historiques de santé, bilans sanguins, force musculaire, etc. Grâce au machine learning, ils ont fait le lien entre ces données et des marqueurs épigénétiques issus d'un seul prélèvement sanguin. Avec pour résultat, une cartographie unique du vieillissement de chaque organe.

Testé ensuite sur plus de 8.000 personnes, le "Systems Age" s'est révélé plus précis pour prédire des maladies liées à l'âge. Par exemple, le score attribué au cœur prédit mieux les risques de maladies cardiaques qu'un score global d'âge biologique.

Vers une médecine plus ciblée

"En fournissant des scores spécifiques par système, le Systems Age permet d'identifier plus précisément les risques individuels de développement de maladies liées à l'âge", souligne la chercheuse Morgan Levine, qui a participé aux travaux, dans un communiqué. En d'autres termes, deux personnes du même âge peuvent avoir un cœur ou un système immunitaire vieillissant à des rythmes très différents.

Cette nouvelle approche pourrait permettre aux médecins de proposer des traitements personnalisés. Par exemple, un patient au système immunitaire vieillissant rapidement pourrait être orienté vers des interventions ciblées pour renforcer ses défenses naturelles.